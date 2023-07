Górnik Łęczna – Hapoel Beer Szewa 0:1. Wciąż bez gola w sparingach

Spotkanie odbyło się w Rącznej na terenach Cracovia Training Center. I jak to w przypadku gier kontrolnych bywa trener Mamrot mocno rotował składem. Po pierwszej połowie żaden z zespołów nie potrafił znaleźć drogi do bramki rywali. Po przerwie przez długi czas również utrzymywał się bezbramkowy remis. Dopiero w 84 minucie Tomasza Woźniaka, który w przerwie zmienił Macieja Gostomskiego, pokonał Alexandru Paun i zielono-czarni zanotowali drugą w trakcie letnich przygotowań porażkę.

Piłkarze Górnika kończą zgrupowanie w Kielcach i do rozpoczęcia sezonu będą przygotowywać się już na własnych obiektach. 17 lipca czeka ich generalny sprawdzian przed startem Fortuna I Ligi. Tego dnia łęcznianie zagrają na swoim stadionie z ukraińską Zorią Ługańsk. Natomiast pierwszy mecz o punkty w sezonie 2023/2024 czeka ich 22 lipca. Wówczas do Łęcznej przyjedzie myśląca o awansie do PKO BP Ekstraklasy Wisła Kraków.

Górnik Łęczna – Hapoel Beer Szewa 0:1 (0:0)

Bramka: Paun (84).

Górnik: Gostomski (46 Woźniak) – Grabowski (46 Dziwniel), de Amo (65 Sienicki), Klemenz, Zbozień (46 Bednarczyk), Deja (76 Gąska), Kryeziu, Łukasiak (46 Żyra), Gąska (46 Turek, 77 Grabowski), Kozak (65 Janaszek), Roginić (46 Podliński).

Hapoel (skład wyjściowy): Marciano – Stojanow, Abu Abaid, Vitor, Lopes, Gordana, Bareiro, Sefer, Safouri, Peterson, Klimala.