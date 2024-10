Górnik Łęczna ma nowego dyrektora sportowego. Powrót w nowej roli

Leandro to postać doskonale znana kibicom Górnika. Brazylijczyk z polskim paszportem trafił do Polski w 2014 roku kiedy został piłkarzem Korony Kielce. Po sezonie spędzonym w ekipie „Scyzoryków” po raz pierwszy w karierze przeniósł się do Górnika Łęczna.

Przez dwa sezony uzbierał łącznie 65 występów i strzelił dwa gole. Następnie trafił do Stali Mielec i spędził na Podkarpaciu dwa kolejne lata. Potem przyszedł czas na drugą przygodę z Górnikiem, która trwała trzy sezony z czego ostatni na poziomie PKO BP Ekstraklasy. Kiedy Górnik spadł do Fortuna I Ligi boczny obrońca ponownie przeniósł się do Stali Mielec gdzie występował do zakończenia sezonu 2023/2024.

Nowy dyrektor sportowy Górnika widywany był już na meczach i treningach łęcznian w tym sezonie. W poniedziałek oficjalnie został zaprezentowany jako nowy dyrektor sportowy pierwszoligowca. Leandro na tym stanowisku zastąpił więc inną klubową legendę – Veljko Nikitovicia.

Serb, który w przeszłości był piłkarzem Górnika, a następnie prezesem i dyrektorem sportowym wraz z końcem poprzedniego sezonu (po przegranym półfinałowym meczu barażowym o PKO BP Ekstraklasę z Motorem Lublin) poinformował, że jego misja w Łęcznej dobiegła końca. Nikitović niebawem został przedstawiony jako dyrektor sportowy Arki Gdynia.

Od momentu odejścia z Łęcznej Serba obowiązki dyrektora sportowego przejął tymczasowo Pavol Stano. Słowacki szkoleniowiec „otworzył” Górnikowi drzwi na rynek ze swojej ojczyzny i ściągnął do Górnika swoich rodaków – Branislava Spacila i Marcela Masara oraz Nigeryjczyka Davida Ogagę z drugoligowej FC Petrzałka 1898.

Leandro od 14 października rozpoczyna więc w swoim życiu nowy rozdział i o jak najlepsze wyniki Górnika nie będzie już odpowiadać na boisku, ale poprzez swoje działania w klubowych gabinetach.