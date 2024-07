Górnik Łęczna zaprezentował stroje meczowe na nowy sezon [zdjęcia]

Tym razem domowe trykoty będą w zielono-czarne pasy. Z przody oprócz loga Adidasa i herbu klubu widnieć będzie także napis Bogdanka – czyli głównego sponsora Górnika. Natomiast pod szyją widoczny będzie napis Betclic czyli sponsora rozgrywek.

Wyjazdowe koszulki będą mieć jednolity czarny kolor, z zielonymi wstawkami, a bramkarze będą mieli do wyboru koszulki niebieskie lub szare.

Koszulka w wersji podstawowej to koszt 245 złotych. Natomiast pełna wersja meczowa (zawiera wszystkie logotypy oraz numer i nazwisko) kosztuje 345 złotych. – Posiadacze karnetów otrzymają rabat na zakup koszulek – 45 zł natomiast subskrybenci -5%. Rabaty zostaną niebawem przypisane do konta. Jeżeli zależy Ci na zakupie już teraz napisz do nas na sklep@gornik.leczna.pl a otrzymasz kod na maila – poinformował klub za pośrednictwem facebooka.

Dziś wieczorem w Stalowej Woli przeciwko tamtejszej Stali pilkarze Górnika zagrają w zielono-czarnych koszulkach. Gospodarze mają natomiast zagrać w bialych trykotach.