Ostatni wyjazd Górnika w tym sezonie i wizyta trenera Mamrota u starych znajomych

Obecny szkoleniowiec Górnika trafił do Głogowa w grudniu 2010 roku i pracował do 2017 roku. W tym czasie drużyna awansowała z trzeciej ligi do drugiej a następnie do pierwszej. – W piłce nożnej nie ma sentymentów, ale w Głogowie pracowałem sześć i pół roku. Do tej pory mam kontakt z pewnymi osobami z Głogowa. Fajnie będzie tam wrócić, ale bardzo chciałbym tam wygrać – mówi trener Górnika.

Pobyt Mamrota w Chrobrym dał wiele tamtejszej drużynie pod kątem rozwoju. Warto wspomnieć, że głogowianie w poprzednim sezonie wywalczyli miejsce w barażach do PKO BP Ekstraklasy i najpierw wygrali na wyjeździe z Arką Gdynia, a w finale dopiero po dogrywce ulegli Koronie Kielce. Natomiast w obecnej kampanii przed 32 kolejką zajmują dziewiąte miejsce z dorobkiem 42 czyli trzech więcej niż łęcznianie.

W poprzedniej kolejce Maciej Gostomski i spółka bezbramkowo zremisowali u siebie z Zagłębiem Sosnowiec, a w poniedziałek po porażce Skry Częstochowa właśnie z Chrobrym okazało się, że są pewni utrzymania. – Chcemy zagrać o zwycięstwo i ze względu na brak presji bardziej ofensywnie. Będą zmiany w składzie – częściowo planowane, a częściowo wymuszone. Będzie ich dwie, może trzy – zapowiada Mamrot.

Jesienią Chrobry wywiózł z Łęcznej trzy punkty wygrywając 2:0, a oba gole padły w ostatnim kwadransie spotkania. W najbliższą sobotę kibice mogą liczyć na ciekawe spotkanie, bo na żaden z zespołów nie jest nałożona dodatkowa presja. Każdy z piłkarzy powinien więc zagrać tak, by zaprezentować jak najlepiej swoje umiejętności. Jeśli chodzi o Górnika to trener Mamrot zaznaczył już po meczu z Zagłębiem, że choć utrzymanie jest pewne, to zawodnicy wciąż walczą o nowe kontrakty.

Początek sobotniego meczu w Głogowie o godzinie 20. Mecz będzie można obejrzeć na platformie Polsat Box Go. Spotkanie dostępne będzie także w internecie. Link do płatnej transmisji będzie można znaleźć na oficjalnej stronie Górnika w zakładce „centrum meczowe”.