Runda jesienna Motoru Lublin w liczbach

LICZBY MOTORU W RUNDZIE JESIENNEJ

1,85 – Trener Goncalo Feio po ostatnim meczu Motoru z Lechią Gdańsk wyjaśniał, że jego drużyna w całym 2023 roku notowała niemal dwa punkty na mecz. A dzięki temu może myśleć o wielkich rzeczach. Licząc jedynie występy w sezonie 23/24 ten wynik to 1,85 „oczka”. Złożyło się na to 18 meczów w Fortuna I Lidze (10 zwycięstw, dwa remisy i sześć porażek) oraz dwa spotkania w Fortuna Pucharze Polski (wygrana i przegrana).

4 – Cztery mecze trwała najdłuższa seria bez porażki drużyny z Lublina (cztery pierwsze kolejki sezonu 23/24), a także najdłuższa seria bez zwycięstwa (cztery kolejne porażki z: GKS Tychy, Wisłą Kraków, Arką Gdynia i Miedzią Legnica).

5 – Pięć wygranych na wyjeździe zanotował w obecnych rozgrywkach Motor. A to najlepszy wynik na zapleczu ekstraklasy. Piłkarze Goncalo Feio pięć razy pokonali też rywali u siebie. A do tego, pięć to również liczba straconych przez beniaminka bramek na wyjazdach. W tej klasyfikacji lublinianie też zajmują pierwsze miejsce.

6 – Właśnie w sześciu meczach bramki Motoru bronił Kacper Rosa. Rezerwowy przez długi czas golkiper trzy razy zachował czyste konto. W sumie puścił tylko cztery bramki, w tym dwie, przy okazji spotkania z Resovią (3:2). Numer jeden w bramce ekipy z Lublina, czyli Łukasz Budziłek zaliczył 14 występów i pięć razy nie musiał sięgać do siatki. W sumie rywale pokonali go 19 razy.

7 – Tyle punktów dały Motorowi bramki Michała Króla. 22-latek w lidze zapewnił żółto-biało-niebieskim zwycięstwa nad: Resovią (gol w doliczonym czasie gry) i ostatnio Lechią Gdańsk. Król trafił jeszcze do siatki, przy okazji spotkania z GKS Katowice (na 1:1). Trzeba też dodać, że skrzydłowy beniaminka, w rundzie wstępnej Pucharu Polski, przy okazji meczu z Lechem II Poznań, również zdobył jedyną bramkę.

17 – Tylko tyle minut na boisku spędził w tym sezonie Piotr Kusiński. Pomocnik wszedł do gry z ławki rezerwowych podczas starcia w Niecieczy z Bruk-Bet Termaliką. Jak się później okazało doznał jednak kontuzji kolana i od sierpnia znajdował się poza grą. Ostatnio trener Goncalo Feio ogłosił jednak, że na pierwszym treningu, który zaplanowano na 8 stycznia, wszyscy kontuzjowani piłkarze mają być już do jego dyspozycji.

993 – Tyle punktów w klasyfikacji Pro Junior System ma Motor po rundzie jesiennej. Taki dorobek daje beniaminkowi Fortuna I Ligi trzecie miejsce, ale od końca. Żółto-biało-niebiescy wyprzedzają tylko… Górnika Łęczna (988 punktów) i Zagłębie Sosnowiec (890). Co ciekawe, na czele jest Arka Gdynia, która przezimuje przerwę w rozgrywkach na fotelu lidera (5386 punktów).

1464 – Piotr Ceglarz aż tyle minut spędził na murawie w rundzie jesiennej. Zagrał najwięcej ze wszystkich zawodników Motoru. Niewiele mniej w nogach mają: Michał Król (1426 minut), Bartosz Wolski (1400), Arkadiusz Najemski (1347), Filip Wójcik (1281) oraz Łukasz Budziłek (1260).