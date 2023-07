Ruszyła sprzedaż karnetów na domowe mecze Motoru Lublin w rundzie jesiennej

Karnety obejmą aż dziesięć ligowych meczów rundy jesiennej sezonu 2023/24 na Arenie Lublin. Abonamenty są dostępne on-line na stronie internetowej: https://bilety.motorlublin.eu/ i stacjonarnie w Lombardach Amsterdam oraz w Sklepie Kibica w Galerii Olimp. Do piątego lipca obowiązuje przedsprzedaż wyłącznie dla posiadaczy karnetów z rundy wiosennej sezonu 2022/23. Natomiast szóstego lipca rusza sprzedaż otwarta dla wszystkich kibiców.

Jak przedstawiają się ceny? Za karnety normalne na sektory H1, H2, I1, I2, I3 i I4 zapłacimy 270 złotych. Natomiast wejściówki ulgowe na powyższe sektory to koszt 180 złotych. Z kolei za karnet dziecięcy zapłacimy 90 złotych. Karnety na sektory E2, E3, F2 i F3 kosztują odpowiednio: 315 złotych (normalny), 225 złotych (ulgowy) i złotych (dziecięcy). Abonamenty na sektor F1 to koszt 360 złotych za normalny i 270 ulgowy, a dziecięcy 90 złotych. Klub przygotował też ofertę Premium (sektory I5 i B5). Tutaj zarówno karnet normalny jak ulgowy kosztować będzie 450 złotych, a dziecięcy 270 złotych.

Co ważne, karnet ulgowy przysługuje młodzieży do 18. roku życia, studentom do 26. roku życia, emerytom i rencistom. Karnet dziecięcy przysługuje dzieciom do 13. roku życia, a dzieci do trzeciego roku życia wejdą na mecze Motoru za darmo, na karnecie rodzica/opiekuna. Sprzedaż karnetów prowadzona będzie do 20 lipca.

Osoby niepełnosprawne oraz ich opiekunowie mają możliwość odbioru bezpłatnego biletu/karnetu po okazaniu odpowiedniego zaświadczenia w oficjalnym w Sklepie Kibica w Galerii Olimp. Sektor I jest przystosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Klub przygotował jeszcze jedną niespodziankę dla swoich fanów. Każdy, kto zakupi karnet w przeciągu pierwszych siedmiu dni od ogłoszenia daty sprzedaży, otrzyma 10-procentowy rabat na zakupy w oficjalnym sklepie klubu.

Sprzedaż pojedynczych biletów na mecz z Zagłębiem Sosnowiec (21 lipca godzina 20.30). rozpocznie się 10 lipca.