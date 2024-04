Skrzydłowy Motoru wraca do gry

Ndiaye do tej pory wystąpił w pięciu spotkaniach żółto-biało-niebieskich. Mecz z Polonią Warszawa, który został rozegrany 9 marca opuścił tuż przed końcem pierwszej połowy, z powodu urazu mięśniowego.

Miał pauzować kilka tygodni i wychodzi na to, że wszystko się sprawdziło. W środę, trener Mateusz Stolarski przyznał, że zawodnik jest już gotowy do gry.

– Jacques jest blisko powrotu, mogę już z niego korzystać. Musimy się tylko zastanowić, jak rozłożyć jego pierwsze spotkania, aby mógł wrócić na pełne obroty. Dariusz Kamiński też będzie już z nami. Piotrek Kusiński również wrócił do pełnego treningu, ale nie bierzemy go jeszcze pod uwagę, przy wyborze kadry, bo ta przerwa była bardzo długa. Musimy pewne rzeczy teraz nadrobić. Nie było z nami ostatnio także Kamila Kruka, ale też jest do dyspozycji – wyjaśnia trener Stolarski.

Nieobecny w czwartek będzie za to Sebastian Rudol, ale ze względu na nadmiar żółtych kartek. Wydawało się, że w starciu z Miedzą Legnica obrońca doznał poważnego urazu. Wychodzi jednak na to, że nie będzie pauzował zbyt długo.