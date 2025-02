W piątek wraca Betclic I Liga. Z kim i kiedy o punkty będzie walczyć Górnik Łęczna?

Już pierwszy mecz w 2025 roku jaki odbędzie się w Łęcznej należy uznać za jeden z najciekawszych w ramach 20. kolejki. W niedzielę 16 lutego Górnik podejmie dziewiąty w tabeli ŁKS Łódź. Dla spadkowicza z PKO BP Ekstraklasy z pewnością nie jest to satysfakcjonująca lokata. Z kolei Górnik wiosną będzie chciał przynajmniej utrzymać najniższe z miejsc dające prawa do gry w barażach.

Po meczu z ŁKS łęcznianie pojadą do stolicy na starcie z warszawską Polonią, a następnie, na początku marca, będą gościć u siebie Znicz Pruszków. Właśnie ten miesiąc może okazać się dla sytuacji Górnika w Betlic I Lidze kluczowy. A to dlatego, że dziewiątego marca zielono-czarni zagrają na wyjeździe z Wisłą Kraków, a później zagrają u siebie z Arką Gdynia, a następnie Ruchem Chorzów również na swoim stadionie.

Na początku kwietnia podopiecznych trenera Stano czeka wyjazd na trudny teren do Legnicy, następnie domowe starcie z Kotwicą Kołobrzeg i wyjazd do Grodziska Wielkopolskiego by zmierzyć się tam z Wartą Poznań. Po powrocie z Wielkopolski do Łęcznej przyjedzie Chrobry Głogów, a następnie łęcznianie pojadą do Opola na starcie z tamtejszą Odrą.

Pierwszym majowym rywalem Górnika będzie Pogoń Siedlce z byłym napastnikiem klubu z Łęcznej Karolem Podlińskim. Następnie łęcznianie pojadą do Niecieczy na mecz z Bruk-Bet Termaliką (być może pewną już wtedy awansu do PKO BP Ekstraklasy?), a następnie na stadion przy al. Jana Pawła przyjedzie Wisła Płock z byłym kapitanem zielono-czarnych Maciejem Gostomskim w bramce. Górnik sezon zasadniczy zakończy w Tychach meczem z tamtejszym GKS. Jeśli po 34. kolejkach zespół z Łęcznej zajmie miejsce 3-6 czekać go będą baraże o PKO BP Ekstraklasę.

TERMINARZ RUNDY WIOSENNEJ BETCLIC I LIGI

kolejka (14-17 lutego)

Pogoń Siedlce – Ruch Chorzów * Odra Opole – Bruk-Bet Termalica Nieciecza * Chrobry Głogów – Wisła Płock * Warta Poznań – GKS Tychy * Kotwica Kołobrzeg – Stal Stalowa Wola * Miedź Legnica – Stal Rzeszów * Górnik Łęczna – ŁKS Łódź, 16 lutego godzina 14.30 * Arka Gdynia – Polonia Warszawa * Wisła Kraków – Znicz Pruszków.

kolejka (21-24 lutego): Polonia Warszawa – Górnik (21 lutego, godz. 18)

kolejka (1-3 marca): Górnik – Znicz Pruszków (1 marca, godz. 19.30)

kolejka (8-9 marca): Wisła Kraków – Górnik (9 marca, godz.14.30)

kolejka (15-16 marca): Górnik – Arka Gdynia (16 marca, godz. 14.30)

kolejka (29-30 marca): Górnik – Ruch Chorzów

kolejka (5-6 kwietnia): Miedź Legnica – Górnik

kolejka (9 kwietnia): Górnik – Kotwica Kołobrzeg

kolejka (12-13 kwietnia): Warta Poznań – Górnik

kolejka (19-20 kwietnia): Górnik – Chrobry Głogów

kolejka (26-27 kwietnia): Odra Opole – Górnik

kolejka (3-4 maja): Górnik – Pogoń Siedlce

kolejka (10-11 maja): Bruk-Bet Termalica Nieciecza – Górnik kolejka (17-18 maja): Górnik – Wisła Płock