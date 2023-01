Dwóch ważnych piłkarzy Motoru z nowymi umowami

Żółto-biało-niebiescy w zimie dokonali już czterech transferów. W drużynie Goncalo Feio pojawił się nowy napastnik, czyli Kacper Wełniak, który ma bardzo dobre wejście do zespołu. W dwóch meczach sparingowych trzy razy wpisał się na listę strzelców. A trzeba od razu dodać, że nie były to spotkania z niżej notowanymi rywalami.

W końcu Motor zmierzył się z pierwszoligową Resovią (wygrał 5:1) i ekstraklasową Jagiellonią Białystok (remis 1:1). Szkoleniowiec ekipy z Lublina będzie miał też znacznie większe pole manewru przy wyborze młodzieżowców, bo w tym okienku transferowym udało się już pozyskać trzech takich zawodników: Michała Litwę, Filipa Lubereckiego, a także Patryka Romanowskiego.

Poza szybkim załatwieniem spraw transferowych są inne powody do radości. W ostatnich tygodniach już trzech ważnych piłkarzy przedłużyło swoje umowy z klubem. Najpierw nowy, roczny kontrakt podpisał kapitan i najlepszy strzelec zespołu Rafał Król. Później to samo zrobił bramkarz Łukasz Budziłek, który kapitalnie wprowadził się do drużyny i z miejsca stał się olbrzymim wzmocnieniem. A na pewno wszyscy pamiętają, jak duże problemy z obsadą bramki na początku rozgrywek miał Motor. Tym bardziej cieszy, że „Budził” zostanie w Lublinie przynajmniej do czerwca 2025 roku.

We wtorek wieczorem żółto-biało-niebiescy ogłosili, że w najbliższym czasie pracodawcy na pewno nie zmieni także Piotr Ceglarz, który podpisał umowę do końca czerwca 2025 roku. Popularny „Cegła” rozgrywa w barwach lubelskiego zespołu już czwarty sezon. W tym czasie wystąpił w 99 spotkaniach ligowych i zdobył w nich 15 goli. Kolejne pięć meczów zaliczył w Pucharze Polski i jeszcze jeden w barażach o awans do I ligi. W obecnych rozgrywkach zapisał na swoim koncie 18 gier w lidze, trzy w PP i w sumie dwa gole.

W drużynie zostaje również Filip Wójcik, kolejna z kluczowych postaci, bez którego trudno wyobrazić sobie obecnie prawą stronę ekipy trenera Feio. 25-latek od 2020 roku rozegrał w barwach Motoru 92 mecze, w których zdobył siedem goli.