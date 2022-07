Motor Lublin ma już pięciu nowych zawodników

Wyjadłowski od dłuższego czasu ćwiczy z żółto-biało-niebieskimi. Skrzydłowy wystąpił też we wszystkich meczach kontrolnych z: Sandecją Nowy Sącz, Zniczem Pruszków i Legią Warszawa.

Mimo młodego wieku ma już całkiem bogate CV. Przygodę z piłką rozpoczynał w Wiśle Kraków. Później bardzo często zmieniał kluby. Zakładał koszulkę: Soły Oświęcim, Garbarni Kraków, Jagiellonii, Puszczy Niepołomice, Stali Mielec i ostatnio Hutnika Kraków. Co ciekawe, w rundzie jesiennej poprzednich rozgrywek zaliczył nawet trzy krótkie występy w ekstraklasie, w barwach ekipy z Mielca. W sumie na najwyższym szczeblu zagrał sześć razy. Ma też na koncie: 11 gier w I lidze i 42 w II lidze.

Trzeba dodać, że na wiosnę miał okazję zagrać przeciwko Motorowi. I zdobył nawet gola, ale ostatecznie jego Hutnik musiał uznać wyższość ekipy z Lublina po porażce 1:2.

– Mateusz był przez nas testowany niemalże od początku okresu przygotowawczego i w każdym tygodniu pokazywał, że warto na niego postawić. To zawodnik z bardzo dużym potencjałem i jego piłkarska wartość z pewnością przyczyni się do tego, że w nadchodzącym sezonie będzie ważną częścią naszej drużyny – mówi Stanisław Szpyrka.

To piąty zawodnik, który w lecie dołączył do zespołu trenera Szpyrki. Wcześniej umowy podpisali: napastnik Michał Żebrakowski (Wigry Suwałki), lewy obrońca lub pomocnik Jakub Staszak (KKS Kalisz), pomocnik Mariusz Rybicki (Wigry Suwałki) oraz obrońca Sebastian Rudol (Sandecja Nowy Sącz).

Wydaje się, że kolejnymi nabytkami powinni być: Ezana Kahsay (Chełmianka), czy Przemysław Szarek (ostatnio bez klubu, a wcześniej Korona Kielce).

W sparingu z Legią testowani byli także: Filip Laskowski (Legia II Warszawa), czy Patryk Pytlewski (Górnik II Zabrze). Jak donosi portal weszlo.com żółto-biało-niebiescy pracują też nad transferem doświadczonego Hiszpana Nestora Gordillo (KKS Kalisz), a według innych plotek na celowniku są także: Mateusz Chyła (Orlęta Spomlek Radzyń Podlaski) i kolejny z graczy ekipy z Kalisza Mateusz Mączyński.

Kto do tej pory opuścił zespół? To już kilkanaście nazwisk. Wojciech Błyszko i Adam Ryczkowski wylądowali w Chojniczance. Tomasz Swędrowski w Ruchu Chorzów. Michał Fidziukiewicz został nowym zawodnikiem Polonii Warszawa, a Maciej Firlej i Paweł Moskwik wrócili do Znicza Pruszków. Tomasz Kołbon zdecydował się na ofertę Górnika Polkowice. Cezary Polak wrócił do Escoli Warszawa, a klubów szukają także: Jakub Kosecki, Seweryn Kiełpin, Sebastian Madejski i Adrian Dudziński. W Lublinie pożegnano dodatkowo Dimę Mandricenco.