Polonia Środa Wielkopolska – Motor Lublin 0:2. Grają dalej w Fortuna Pucharze Polski

Trener Stanisław Szpyrka mając na uwadze niedzielne spotkanie ligowe ze Zniczem Pruszków mocno pomieszał w składzie swojej drużyny. W „podstawie” tak naprawdę zostali jedynie: Filip Wójcik, Sebastian Rudol i Piotr Kusiński. Między słupkami szansę dostał Michał Furman, a w defensywie po raz pierwszy pojawili się: Bartosz Zbiciak, który w tym sezonie w lidze zaliczył jakieś… siedem minut oraz do tej pory grający niewiele więcej Michał Król.

Jak można się było spodziewać zawody rozpoczął również Ezana Kahsay, który w weekend będzie pauzował ze względu na nadmiar żółtych kartek. Od pierwszej minuty na boisku przebywał również Mikołaj Kosior.

Motor był zdecydowanym faworytem i tym razem wywiązał się z tej roli bardzo dobrze. Wystarczyło 10 minut, a już zrobiło się 0:1. Kosior wywalczył karnego i chociaż Marcel Gąsior przegrał pojedynek z Przemysławem Frąckowiakiem, to jako pierwszy dopadł do piłki i ostatecznie wpakował ją do siatki.

W 22 minucie po centrze z rzutu rożnego w polu karnym trzecioligowca najlepiej znalazł się Zbiciak i strzałem głową podwyższył prowadzenie ekipy z Lublina. Jeszcze przed przerwą trzecie trafienie dla przyjezdnych powinien zaliczyć Filip Wójcik, ale do szczęścia zabrakło centymetrów. Po uderzeniu „Woja” piłka najpierw wylądowała na poprzeczce, po chwili na słupku i ostatecznie wyszła w pole.

Po zmianie stron obie ekipy miały swoje sytuacje i wynik powinien się zmienić. Obie miały jednak odrobinę rozregulowane celowniki. Gospodarze w 52 minucie mogli złapać kontakt, ale na drodze stanął słupek. W końcówce w obramowanie bramki strzelali z kolei: Jakub Szuta i Arkadiusz Bednarczyk. Polonia nie była już w stanie poprawić wyniku i ostatecznie do drużyna trenera Szpyrki zanotowała zwycięstwo – trzecie w tym sezonie, a drugiej w pucharze.

Dzięki temu „Motorowcy” mogą się już szykować na piątkowe losowanie drugiej rundy Fortuna Pucharu Polski, które w siedzibie PZPN zaplanowano na godz. 12. Jest duża szansa, że na Arenę Lublin przyjedzie klub z wyższej ligi.

Polonia Środa Wielkopolska – Motor Lublin 0:2 (0:2)

Bramki: Gąsior (10), Zbiciak (22).

Polonia: Frąckowiak – Skrobosiński, Wujec, Buczma (90 Kultys), Witkowski (65 Łasocha), Walczak (77 Michalak), Kluczyński (46 Pawlak), Giełda, Bartkowiak, Milachowski (77 Maślanka), Drame.

Motor: Furman – M. Król (46 Lis), B. Zbiciak, Szarek, Staszak, Wójcik, Rudol Kusiński (62 Bednarczyk), Gąsior (72 Sędzikowski), Kosior (72 Jagodziński), Kahsay (46 Szuta).

Żółte kartki: Wujec – Staszak, Lis, Rudol, Bednarczyk, Jagodziński.

Sędziował: Piotr Pazdecki (Koszalin).