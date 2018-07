Rafał Wójcik (Górnik Łęczna): Pokażemy charakter

Za wami okres przygotowawczy do kolejnego sezonu. Z jakim nastawieniem przystępujecie do II-ligowych rozgrywek?

– Odliczamy godziny do pierwszego spotkania w Wejherowie już od kilku dni. Przyznam szczerze, że jestem bardzo zadowolony z tego co udało się w tak krótkim czasie wypracować i jakich zawodników pozyskać. Piłkarze są coraz lepiej zgrani. Jednak chcę podkreślić, że budowa zespołu trwa nadal. Mamy do rozegrania jesienią aż 21 meczów i każdy z nich będzie dla nas trudny. A to dlatego, że w większości będziemy występować jako drużyna, która do niedawna grała w I lidze. Dlatego dla rywali wywalczenie punktów w Łęcznej będzie bardzo cenną zdobyczą. My chcemy wygrywać, ale także tworzyć ciekawe widowiska. Uważam, że rozegrane przez nas mecze sparingowe były bardzo atrakcyjne, zespół starał się jak najlepiej wypełniać powierzone przeze mnie zadania. Teraz przygotowujemy się do meczu z Gryfem i pracujemy nad taktyką pod tego konkretnego rywala.

Czy do zespołu mogą dołączyć w takim razie jeszcze jacyś nowi zawodnicy?

– Trudno wyrokować czy tak się stanie. Obecnie mamy już skompletowaną szeroką kadrę i mam w kim wybierać. Jeśli jednak na rynku transferowym pojawią się gracze, którzy będą mogli dać drużynie jeszcze więcej jakości i będą w naszym zasięgu finansowym to czemu nie? Wtedy siądziemy do rozmów bo zawsze trzeba dążyć do tego żeby być jeszcze lepszym.

Jakiego Górnika zobaczymy w nowym sezonie?

– To będzie Górnik walczący i z charakterem. Moi zawodnicy w każdym meczu będą walczyć od pierwszej do ostatniej minuty.