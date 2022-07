Transferowa ofensywa trwa. Motor pozyskał młodzieżowca

Chomicz urodził się 22.01.2003 w Łodzi, ma 183 cm wzrostu, 75 kg wagi i występuje na pozycji obrońcy lub defensywnego pomocnika. Ma za sobą grę w UKS SMS Łódź, juniorskim zespole Śląska Wrocław, Liderze Włocławek oraz AKS SMS Łódź, z którym w poprzednim sezonie awansował z Klasy Okręgowej do IV ligi. W przeszłości był powoływany do reprezentacji Polski do lat 15.

– Dostaliśmy informację od zaprzyjaźnionych trenerów, że dwóch zawodników z Łodzi chciałoby przyjechać do nas na testy i zgodziliśmy się na to. Z tej dwójki zdecydowaliśmy się wybrać Szymona, który jest z nami od początku okresu przygotowawczego . Już od pierwszych treningów udowadniał, że zasługuje nie tylko na miejsce w kadrze drużyny Motoru, a nawet na pierwszy skład. Z każdym kolejnym dniem ten piłkarz pokazuje, że mimo młodego wieku jest odważny w swoich boiskowych decyzjach i ma duże możliwości. To ważne w kontekście zawodnika, który jeszcze przez dwa lata będzie miał status młodzieżowca – ocenił nowego zawodnika trener Stanisław Szpyrka.