Matura 2025. Co można wnieść na egzamin z matematyki?

Maturzyści rozpoczną zmagania z królową nauk o godz. 9. Egzamin potrwa 180 minut.

Na maturze obowiązkowe są trzy pisemne egzaminy na poziomie podstawowym: z języka polskiego, z matematyki i z języka obcego nowożytnego. Abiturienci ze szkół lub klas z językiem nauczania mniejszości narodowych obowiązkowy mają jeszcze egzamin pisemny z języka ojczystego na poziomie podstawowym.

Młodzi muszą też przystąpić obowiązkowo do jednego pisemnego egzaminu na poziomie rozszerzonym, czyli do egzaminu z tzw. przedmiotu dodatkowego lub do wyboru. Chętni mogą przystąpić maksymalnie jeszcze do pięciu egzaminów na poziomie rozszerzonym. Wśród przedmiotów do wyboru są: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, języki mniejszości narodowych i etnicznych, język regionalny, a także matematyka, język polski i języki obce nowożytne.

Egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym odbędzie się 12 maja.

Na maturze z matematyki można korzystać z:

linijki

prostego kalkulatora

tablic matematycznych

Zadania będą dotyczyły następujących obszarów:

liczby rzeczywiste, wyrażenia algebraiczne, równania i nierówności, układy równań,

funkcje, ciągi, optymalizacja,

trygonometria, planimetria, geometria analityczna, stereometria,

kombinatoryka, rachunek prawdopodobieństwa i statystyka.

W przypadku Formuły 2015 arkusz egzaminacyjny będzie składać się z trzech grup zadań – zamkniętych jednokrotnego wyboru, zadań otwartych krótkiej odpowiedzi (do zdobycia maksymalnie 2 punkty) oraz zadań otwartych rozszerzonej odpowiedzi (do zdobycia maksymalnie 4, 5 lub 6 punktów). Każdy maturzysta otrzyma jeden arkusz. Na początku musi sprawdzić, czy jest on prawidłowy, czyli czy zgadza się formuła, przedmiot oraz poziom. Następnie należy zweryfikować liczbę stron.

Absolwenci technikum i absolwenci branżowej szkoły II stopnia nie mają obowiązku przystąpienia do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, jeżeli spełnili wszystkie warunki niezbędne do uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe albo dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika.

Wszyscy tegoroczni abiturienci muszą też przystępować do dwóch egzaminów ustnych: z języka polskiego i z języka obcego. Maturzyści ze szkół dla mniejszości narodowych muszą przystąpić jeszcze do egzaminu ustnego z języka ojczystego.

Aby zdać maturę, abiturient musi uzyskać minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych.

Maturzysta, który nie zda jednego obowiązkowego egzaminu ma prawo do poprawki w sierpniu. Abiturient, który nie zda więcej niż jeden egzamin obowiązkowy, może poprawiać je dopiero za rok.