Wisła Puławy w sobotę zmierzy się z Podbeskidziem Bielsko-Biała

W poprzedniej kolejce puławianie postawili twarde warunki liderowi rozgrywek – Pogoni Grodzisk Mazowiecki, ale przegrali na wyjeździe 1:2. – Za nami wyrównany mecz, gdzie momenty były po naszej stronie, ale i po stronie przeciwnika. Żałuję, że w pewnych sytuacjach nie zachowaliśmy wolnej głowy. Wiele razy atakowaliśmy środkiem, a wolne przestrzenie pojawiały się na bokach. Finalnie przegraliśmy 1:2 i patrzymy dalej. Dziękuję kibicom, którzy przyjechali za nami i mocno nas wspierali. Teraz będziemy się już koncentrować na domowym meczu z Podbeskidziem Bielsko-Biała – powiedział po meczu Maciej Tokarczyk, trener Wisły.

W sobotę do Puław przyjedzie wspomniane Podbeskidzie, które sezon zaczęło nienajlepiej. Ekipa spod Klimczoka na pierwszą wygraną w lidze czekała aż do poprzedniej kolejki. Kiedy jednak się już przełamała, to zrobiła to w efektownym stylu ogrywając u siebie 3:0 Skrę Częstochowa. Ważnymi punktami zespołu „Górali” są dwaj byli piłkarze Górnika Łęczna – Daniel Dziwniel i Marcin Bernat, a 12. miejsce jakie zajmują obecnie w tabeli jest zdecydowanie poniżej oczekiwań tamtejszych kibiców.

Wisła przed tą serią gier zajmuje 11. lokatę i ma o jeden punkt więcej od najbliższego rywala. Trzy punkty w tym starciu dla każdej z ekip oznaczać więc będą awans w ligowej tabeli. Z tego właśnie względu w Puławach powinno być bardzo ciekawie. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 17.

BETCLIC II LIGA

Pozostałe mecze 7. kolejki: Świt Szczecin – Polonia Bytom * Skra Częstochowa – GKS Jastrzębie * Wieczysta Kraków – Pogoń Grodzisk Mazowiecki * Chojniczanka Chojnice – Olimpia Elbląg * Zagłębie Sosnowiec – Hutnik Kraków * Olimpia Grudziądz – KKS 1925 Kalisz * Rekord Bielsko-Biała – ŁKS II Łódź * Resovia – Zagłębie II Lubin

Z Jastrzębiem w innym terminie

Zaplanowany na ósmego września mecz Bectlic II Ligi pomiędzy GKS Jastrzębie, a Wisłą Puławy odbędzie się w innym terminie. – Na wniosek naszego sztabu szkoleniowego, po ustaleniach z gospodarzem meczu, spotkanie odbędzie się 18 września o godzinie 18. Powodem zmiany jest udział w zgrupowaniu kadry narodowej naszego zawodnika Łukasza Kabaja – poinformował puławski klub za pośrednictwem mediów społecznościowych.