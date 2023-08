Avia na poważnie myśli o awansie i ciekawy transfer Chełmianki, czyli giełda transferowa III ligi

Już wcześniejsze ruchy kadrowe wskazywały na to, że drużyna trenera Łukasza Mierzejewskiego na poważnie myśli o II lidze. Jeżeli ktoś miał jeszcze wątpliwości, to w poniedziałek dostał jasny sygnał, że w Świdniku chcą powalczyć o awans. Małecki, to w końcu były reprezentant Polski, który w ekstraklasie zaliczył 274 występy. „Mały” ostatnie dwa lata spędził w Stali Rzeszów. Najpierw w eWinner II lidze, a w poprzednich rozgrywkach w Fortuna I Lidze.

Avia wzmocniła się też na pozycjach młodzieżowców. Teraz trener Mierzejewski ma zdecydowanie większe pole manewru. Jest bramkarz Rafał Rudolf, obrońca Marcel Myszka, ale i nowe nabytki: Adrian Ziarek czy Bartłomiej Kafel.

W najbliższych dniach kilku ciekawych transferów dokonają także Orlęta Spomlek. W weekend informowaliśmy, że do biało-zielonych dołączą: Denis Ostrovski (Tomasovia), Dmytro Yanchuk (Bug Hanna) oraz Jakub Szczypek (Wisła Sandomierz). Na razie klub z Radzynia Podlaskiego oficjalnie potwierdził, że kontrakt podpisał drugi z graczy. Przed meczem z Avią w Świdniku (sobota, godz. 17) powinni to zrobić także kolejni piłkarze. A trzeba dodać, że trener Marcin Popławski będzie miał do dyspozycji także obrońcę z Brazylii Cassio (Narew Ostrołęka), czy kolejnego zawodnika z Ukrainy Igora Krashnevskyiego (Mazovia Mińsk Mazowiecki).

Nazwiska letnich nabytków systematycznie ogłasza również beniaminek ze Świdnika. Transferem numerem pięć został bramkarz Patryk Krupa, który ostatnio był graczem Tłuchovii Tłuchowo. A szóstym nabytkiem od środy jest Klim Morenkov, z którym w przeszłości trener Łukasz Gieresz współpracował z Granitem Bychawa. Były piłkarz Lublinianki w dwóch ostatnich sezonach strzelił 16 goli dla trzecioligowej Lechii Tomaszów Mazowiecki.

Grzegorz Bonin niedawno zapowiadał, że na kolejne transfery w Chełmiance trzeba będzie jeszcze chwilę poczekać, a tymczasem w środę biało-zieloni ogłosili bardzo ciekawy transfer. Dwuletni kontrakt z trzecioligowcem podpisał Jakub Karbownik. 22-letni zawodnik ma na swoim koncie osiem występów w I lidze, w barwach GKS Katowice oraz 95 na drugoligowych boiskach (13 bramek i osiem asyst). W poprzednich rozgrywkach zanotował: 27 gier oraz cztery gole w barwach Garbarni Kraków, która jednak spadła do III ligi.

GIEŁDA TRANSFEROWA III LIGI, NOTOWANIE III

Avia Świdnik

Przybyli: Arkadiusz Maj (Orlęta Spomlek Radzyń Podlaski), Adrian Paluchowski (Wisła Puławy), Maciej Misiurek, Dawid Wdowicz (obaj powrót z wypożyczeń do Lublinianki Lublin), Igor Szczygieł (Orlęta Spomlek, transfer dopiero od 1 stycznia 2024 roku), Kamil Rozmus (Motor Lublin), Jakub Zagórski (Lech II Poznań), Rafał Rudolf (Sokół Sieniawa), Mateusz Chyła (Podlasie Biała Podlaska), Patryk Małecki (Stal Rzeszów), Marcel Myszka (Resovia), Adrian Ziarek (Escola Varsovia), Bartłomiej Kafel (KSZO Ostrowiec Świętokrzyski).

Ubyli: Dominik Maluga, Michał Mydlarz (obaj Stal Stalowa Wola), Dominik Kunca (Lechia Tomaszów Mazowiecki), Arkadiusz Górka, Bartosz Janiszek, Bartłomiej Poleszak, Patryk Wdowiak (wszyscy Stal Kraśnik), Maciej Góralski, Piotr Ćwik, Dawid Rosiak (wszyscy szukają klubów), Mateusz Kompanicki (Świdniczanka), Sebastian Sprawka (Granit Bychawa).

Chełmianka Chełm

Przybyli: Oliwier Konojacki (powrót z wypożyczenia do Startu Krasnystaw), Kacper Wiatrak (Pilica Białobrzegi), Michał Kobiałka (Orlęta Spomlek Radzyń Podlaski), Bartłomiej Korbecki (Górnik II Zabrze), Karol Pendel (Górnik II Łęczna), Bartosz Płocki (Lublinianka), Paweł Ofiara (Stal Rzeszów CLJ), Jakub Karbownik (Garbarnia Kraków).

Ubyli: Paweł Myśliwiecki (Lewart Lubartów), Patryk Czułowski, Karol Futa (obaj Świdniczanka Świdnik), Jakub Kotko (Orlęta Spomlek Radzyń Podlaski), Mateusz Szwed (Legionovia Legionowo), Przemysław Zbiciak, Oskar Szczodry (obaj szukają klubów), Siergiy Kulynych (FC Dziugas Telsiai, Litwa).

Świdniczanka Świdnik

Przybyli: Mateusz Kompanicki (Avia Świdnik), Karol Futa, Patryk Czułowski (obaj Chełmianka), Klim Morenkov (Lechia Tomaszów Mazowiecki), Patryk Krupa (Tłuchovia Tłuchowo), Igor Kuchta (Lech Poznań).

Ubyli: Karol Kowalski (Kryształ Werbkowice), Przemysław Kanarek, Maciej Łopuszyński, Arkadiusz Janczarek (wszyscy szukają klubów), Dawid Skoczylas (zawieszenie kariery), Łukasz Strug (Start Krasnystaw).

Podlasie Biała Podlaska

Przybyli: Szymon Kamiński (Orlęta Spomlek Radzyń Podlaski), Mateusz Wyjadłowski (Wisła Sandomierz), Miłosz Pacek (Legia II Warszawa), Dmytro Avdeev, Rostyslav Dehtiar (obaj Tomasovia Tomaszów Lubelski), Mateusz Majbański, Kacper Jakóbczyk (obaj Polonia Warszawa CLJ), Patryk Kapuściński (KS Wiązownica), Maciej Orzechowski (Górnik II Zabrze).

Ubyli: Maciej Wojczuk (kontuzja), Erwin Bahonko (Bruk-Bet Termalica Nieciecza), Wiktor Niewiarowski (GKS Tychy), Mateusz Chyła (Avia Świdnik), Artur Balicki (Orlęta Spomlek Radzyń Podlaski), Filip Arak (Polonia Warszawa).

Orlęta Spomlek Radzyń Podlaski

Przybyli: Marcin Popławski (trener, Granit Bychawa), Artur Balicki (Podlasie Biała Podlaska), Igor Bartnik (Motor Lublin), Szymon Wrona (Stal Rzeszów CLJ), Patryk Malec (Lublinianka), Jakub Kotko (Chełmianka), Jan Czapla (Wisła II Puławy), Igor Belka (Sparta Rejowiec Fabryczny), Dmytro Yanchuk (Bug Hanna), Denis Ostrovski (Tomasovia Tomaszów Lubelski), Jakub Szczypek (Wisła Sandomierz), Cassio Santiago de Almeida (Narew Ostrołęka), Igor Krashnevskyi (Mazovia Mińsk Mazowiecki), Bartłomiej Matejek (Escola Varsovia), Cezary Pęcak (Granit Bychawa?), Mateusz Misztal (Opolanin Opole Lubelskie?).

Ubyli: Arkadiusz Maj (Avia Świdnik), Szymon Kamiński (Podlasie Biała Podlaska), Tafara Madembo (Kotwica Kołobrzeg), Pavel Chaliadka (powrót na Białoruś), Michał Kobiałka (Chełmianka), Paweł Babiarz (trener, Łada 1945 Biłgoraj), Igor Szczygieł (Avia Świdnik, transfer dopiero od 1 stycznia 2024 roku).