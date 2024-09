Avia Świdnik ma nowego trenera. Zmiany także w zarządzie klubu

O tym, że 34-letni szkoleniowiec może szybko pożegnać się z Avią mówiło się już od kilkunastu dni. Maciej Skroża wrócił do pracy w japońskim Urawa Red Diamonds i od razu pojawiły się informacje, że będzie chciał ponownie współpracować z Makowskim.

Dodatkowo świdniczanie, którzy po raz kolejny chcą powalczyć o awans do II ligi zaliczyli falstart. Po siedmiu kolejkach mają na koncie tylko dziewięć punktów i do lidera, czyli prowadzonej przez... Mierzejewskiego Sandecji tracą już 10 „oczek”.

W poniedziałek wieczorem pojawił się oficjalny komunikat ze strony klubu o zmianie trenera. – Informujemy, że na mocy porozumienia stron klub zakończył współpracę z trenerem pierwszego zespołu piłki nożnej MKS Avia Świdnik Wojciechem Makowskim. Rozwiązanie umowy nastąpiło na wniosek trenera. Pragniemy wskazać, że postanowienia zawarte pomiędzy stronami kontraktu stosownie zabezpieczyły interesy klubu. Jednocześnie zarząd klubu zdecydował, iż obowiązki pierwszego trenera obejmie Wojciech Szacoń, pełniący dotychczas obowiązki drugiego szkoleniowca – informuje klub ze Świdnika.

Szacoń w ekipie żółto-niebieskich pracuje jako drugi trener od stycznia 2020 roku. Dwa lata później objął dodatkowo funkcję koordynatora akademii Avii, a w marcu tego roku został dyrektorem AP Avii.

– Przede wszystkim chcę wskazać, że mam pełną świadomość, jakie zadanie stoi przede mną. Znam wartość zespołu i zrobię wszystko, żeby nasza sytuacja punktowa się poprawiła. Dziękuję za zaufanie i gwarantuję ciężką pracę z mojej strony. Wszyscy gramy do jednej bramki, dlatego bądźcie z nami – mówi trener Szacoń, który będzie jednym z najmłodszych szkoleniowców w III lidze. Nowy opiekun żółto-niebieskich ma 27 lat, a rok młodszy jest szkoleniowiec Podlasia Biała Podlaska Artur Renkowski.

W najbliższą sobotę Adrian Paluchowski i spółka zmierzą się u siebie z Wisłoką Dębica. Spotkanie zaplanowano na godz. 15.

Nowy zarząd klubu ze Świdnika

W poniedziałek sporo działo się w Avii. Pojawił się nowy zarząd klubu. Nowym prezesem została Monika Borzdyńska. Funkcję wiceprezesa będzie za to pełnić Agnieszka Nowak-Szpura. Pierwsza z pań w swoim CV ma chociażby pracę w roli redaktor naczelnej jednej z elbląskich gazet. Kierowała także biurem prasowym tamtejszego urzędu. W latach 2016-2021 pracowała jako dyrektorka ds. Komunikacji, Promocji i Marketingu w spółce PL.2012+, operatora PGE Stadionu Narodowego. Od lutego 2021 roku weszła do zarządu PGE Narodowego, który nadzorowała do marca 2024 roku.

Nowak-Szpura od marca 2020 roku pracowała jako dyrektor wykonawczy Avii, zarządzała także obiektami sportowymi, w tym Parkiem Avia. Ostatnie cztery lata była również prokurentem spółki.