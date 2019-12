Bramkarz Motoru Lublin powołany na zgrupowanie Talent Pro

W dniach 11-20 stycznia nastolatek będzie miał okazję ćwiczyć pod okiem znanych trenerów w gronie najzdolniejszych piłkarzy z roczników 2003-2005. Zgrupowanie odbędzie się w Hiszpanii. Polski Związek Piłki Nożnej ogłosił, że będzie w nim uczestniczyło 41 zawodników, którzy najlepiej rokują na przyszłość. Na czym polega w ogóle projekt Talent Pro? Grupa szkoleniowców, ale także ekspertów od przygotowania mentalnego, czy żywieniowego obejmuje opieką wybranych zawodników i czuwa nad ich rozwojem indywidualnym.

– Cieszymy się, że po raz kolejny będziemy mieli okazję pracować z najzdolniejszą młodzieżą w kraju. To czas, by znów przyjrzeć się bliżej tym zawodnikom i intensywnie popracować nad ich rozwojem. W zgrupowaniu nie weźmie udziału kilku piłkarzy, którzy trafili już do pierwszych zespołów w swoich klubach i wyjadą na zgrupowania przygotowawcze do sezonu. To dla nas powód do satysfakcji i radości. Wskazuje to bowiem, iż uzdolnieni, młodzi zawodnicy pukają do drzwi zespołów seniorskich i być może już wiosną będą odgrywali w nich istotne role – wyjaśnia koordynator projektu Talent Pro Bartłomiej Zalewski cytowany przez portal laczynaspilka.pl.

W gronie trenerów, którzy zajmują się młodymi zawodnikami są chociażby: Józef Młynarczyk, Robert Podoliński, Czesław Michniewicz, Stefan Majewski, Dariusz Gęsior, Marcin Dorna, Sebastian Mila, czy Marek Zieńczuk.

Kadra powołana na zgrupowanie w większości składa się z zawodników występujących w klubach ekstraklasy. Oprócz Sobczuka na liście znaleźć można jeszcze tylko kilka innych nazwisk z niższych lig. To Jakub Kisiel (Polonia Warszawa), Fryderyk Gerbowski i Mateusz Jasiński (obaj Escola Warszawa), Marcel Szymański (Radomiak Radom), czy Mateusz Lipp (Ruch Chorzów). I to by było na tyle.