Dzisiaj rozegrane zostaną mecze okręgowego Pucharu Polski. Derby Lublina na Wieniawie

Europejska Stolica Kultury tylko dla miasta? Korzyści przyjdą też dla wojewódzkich ośrodków

25 września ogłoszono oficjalnie, że Europejską Stolicą Kultury w 2029 roku będzie Lublin. Pomimo tego, że głównym beneficjentem tego tytułu będzie miasto i podlegające mu jednostki kultury, to korzyści spłyną również do ośrodków zarządzanych przez samorząd wojewódzki. Jakie to będą korzyści? Jak zmieni się życie w instytucjach takich jak Filharmonia Lubelska? Na te pytania odpowie w programie Dzień Wschodzi dyrektor Filharmonii im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie Dominik Mielko.