Korona Rzeszów – Avia Świdnik 0:3. Dwa gole na dzień dobry

W piątej minucie swojego pierwszego gola w tym sezonie strzelił Dominik Maluga. Skrzydłowy ekipy ze Świdnika wykorzystał centrę Tomasza Zająca i głową otworzył wynik spotkania. Niedługo później po podaniu od Pawła Ulicznego Wojciech Białek stanął oko w oko z bramkarzem rywali i nie zmarnował drugiej, dogodnej okazji, bo uderzył do siatki na 0:2. Przed przerwą o bramkę mógł się jeszcze pokusić Kamil Oziemczuk, ale ostatecznie huknął nad poprzeczką.

Po zmianie stron Avia trzymała rywali na dystans i sama w końcówce miała kilka szans, żeby zamknąć zawody. Bardzo dobre zmiany dali: Adrian Popiołek i Mateusz Kompanicki. Były pomocnik Stali Kraśnik jako pierwszy pojawił się na murawie i dwa razy mógł zachować się lepiej pod bramką przeciwnika. Niestety, zabrakło zimnej głowy. Swojej sytuacji nie zmarnował za to drugi ze zmienników. Po kolejnym podaniu od Ulicznego, zaledwie 180 sekund po wejściu na boisko „Kompan” ustalił rezultat na 0:3. Dzięki temu świdniczanie pierwszy raz w obecnych rozgrywkach mogą się pochwalić serią trzech meczów z rzędu bez porażki.

– Dobrze weszliśmy w to spotkanie. Było widać, że wszyscy są w pełni skoncentrowani. Nie mieliśmy słabego punktu, naprawdę każdy z zawodników rozegrał dobre zawody. Końcowy wynik na pewno cieszy. Dobrze spisywaliśmy się w defensywie i dołożyliśmy też sporo dobrego z przodu, bo mieliśmy łatwość w dochodzeniu do kolejnych sytuacji pod bramką Korony. Cieszy mnie też, że zawodnicy, którzy weszli z ławki pokazali się z dobrej strony. Ta wygrana na pewno pozwoli nam patrzeć w przyszłość z optymizmem. Do końca rundy chcemy jeszcze zapunktować i poprawić naszą sytuację w tabeli – mówi Łukasz Mierzejewski, trener żółto-niebieskich.

W następnej serii gier jego podopiecznych czeka domowy pojedynek z Wisłoką Dębica.

Korona Rzeszów – Avia Świdnik 0:3 (0:2)

Bramki: Maluga (5), Białek (24), Kompanicki (80).

Avia: Sobieszczyk – Góralski, Kursa, Mykytyn, Dobrzyński, Maluga (77 Najda), Uliczny, Zając, Poleszak, Oziemczuk (77 Kompanicki), Białek (69 Popiołek).