Motor Lublin i Vrotcovia rozpoczynają współpracę

W ostatnich miesiącach Akademia Piłkarska Motoru nawiązała już współpracę z: Widokiem Lublin, a także Akademią Footbolisty Głusk. We wtorek do grona partnerów żółto-biało-niebieskich dołączyła Vrotcovia.

W spotkaniu działaczy obu ekip uczestniczyli: wiceprezes Motoru Lublin Jacek Czarecki, prezes Akademii Piłkarskiej Motor Lublin Piotr Branecki, koordynator Akademii Piłkarskiej MotoruTomasz Jasik, prezes Vrotcovii Adam Majczak, wiceprezes Bartosz Surman oraz członek zarządu Jarosław Kalbarczyk.

– W grudniu przy podpisywaniu podobnego porozumienia z Widokiem Lublin podkreślałem, że Akademia Piłkarska Motor Lublin mocno angażuje się w to, aby najlepiej szkolące kluby w naszym województwie były klubami partnerskimi Motoru. Do takich właśnie zalicza się Vrotcovia Lublin. Widzimy i cenimy pracę, jaką wykonują trenerzy oraz osoby związane z tym klubem. Mamy nadzieję, że w przyszłości zaowocuje to transferami najzdolniejszych zawodników do Motoru, bo od teraz będziemy mieli pierwszeństwo czy to przy wypożyczaniu, czy przy transferach. Podobnie zresztą działa to w drugą stronę, a nie zapominajmy, że poza wymianą zawodników chodzi nam także o współpracę pomiędzy trenerami i wspólną myśl szkoleniową. Myślę, że to kolejne działanie, które wprowadzi nas na jeszcze wyższy poziom – wyjaśnia Tomasz Jasik.

Zadowoleni z podjęcia współpracy z żółto-biało-niebieskimi są również działacze Vrotcovii, która może się pochwalić srebrnym Certyfikatem jakości szkolenia przyznanym przez Polski Związek Piłki Nożnej. – Cieszymy się, że praca, jaką wykonujemy na co dzień z naszymi podopiecznymi, została dostrzeżona przez taki klub jak Motor Lublin. Liczymy, że podpisana umowa okaże się owocna dla obu stron. Wszystkim nam zależy przecież na tym, by najzdolniejsi zawodnicy z naszego regionu mieli jak najlepsze warunki do rozwijania swoich pasji – mówi Adam Majczak, prezes Vrotcovii.

– Mamy nadzieję, że parafowana umowa okaże się początkiem długofalowej współpracy. Aby piłka nożna na Lubelszczyźnie rosła w siłę niezbędne jest wzajemnie zrozumienie i współpraca osób z piłkarskiego środowiska – dodał Bartosz Surman, wiceprezes klubu.