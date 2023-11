Podlasie Biała Podlaska kończy rok sensacyjną porażką u siebie

Zarówno aktualna forma drużyn, jak i pozycja w tabeli znacznie przemawiały za gospodarzami piątkowego spotkania. A kiedy Mateusz Wyjadłowski już w pierwszej minucie otworzył wynik spotkania wydawało się, że biało-zieloni będą ze spokojem zmierzać po kolejny komplet punktów.

Mimo fatalnego początku goście nie podłamali się i już chwilę później Arkadiusz Kasia doprowadził do remisu, a w 20 minucie podopieczni Artura Renkowskiego musieli gonić wynik. Tym razem do siatki miejscowych trafił Grzegorz Janiczak. Tuż przed przerwą bramkę dla Podlasia zdobył Szymon Kamiński, jednak decyzją arbitra była ona zdobyta nieprawidłowo i do przerwy o jedną bramkę lepsi byli goście.

Podlasie zmuszone było gonić wynik i atakowało od początku drugiej połowy. Niestety, miejscowym po raz trzeci zabrakło koncentracji przy wznowieniu ze stałego fragmentu gry. Trzeciego gola dla Wiązownicy zdobył Jakub Tabor popisując się sprytnym strzałem „po koźle”. Podlasie mające dwa gole straty zdołało jeszcze co prawda odpowiedzieć drugim trafieniem Wyjadłowskiego, ale na więcej gospodarzy nie było tego wieczora już stać i komplet punktów sensacyjnie powędrował do rywali.

– Nie mogę powiedzieć, że przegraliśmy pechowo. Jeśli traci się trzy gole ze stałych fragmentów gry to w żadnym razie nie zasługuje się na wygraną. Zabrakło nam odpowiedzialności i ponosimy tego konsekwencje w postaci straty punktów – podsumował spotkanie trener Podlasia Artur Renkowski.

Pomimo bolesnej porażki na zakończenie roku Podlasie zanotowało bardzo udaną rundę. – Na pewno usiądziemy z zarządem żeby podsumować jesień. Będą też ruchy kadrowe. Kilku zawodników opuści drużynę. Chcemy dokonać też dwóch, trzech wzmocnień. Naszym celem na wiosnę jest wyglądać jeszcze lepiej niż w ubiegłej połowie sezonu – zakończył trener ekipy z Białej Podlaskiej.

Podlasie Biała Podlaska – KS Wiązownica 2:3 (1:2)

Bramki: Wyjadłowski (1, 67) – Kasia (3) Janiczak (20), Tabor (56).

Podlasie: Misztal – Kapuściński, Podstolak, Kozłowski (76 Nojszewski), Salak, Orzechowski, Avdieiev, Jakóbczyk (72 Pacek), Kosieradzki, Wyjadłowski

Wiązownica: Zając – Cieśla, Tabor, Kordas, Tonia, Janiczak, Serafin, Michalik, Rak (90 Buńko), Omuru (79 Musik), Kasia (87 Sula)

Żółte kartki: Podstolak, Jakóbczyk, Kapuściński – Tonia, Cieśla.

Sędziował: Piotr Marcinkowski.