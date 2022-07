Sześć goli Chełmianki w sparingu z Motorem II Lublin i dwóch nowych młodzieżowców

We wtorek informowaliśmy o transferze napastnika Bugu Hanna do Chełmianki. Król strzelców klasy okręgowej w nieoficjalnym debiucie w nowych barwach dwa razy wpisał się na listę strzelców. Chwedoruk na boisku pojawił się od razu po przerwie, a po niecałych 10 minutach miał już na koncie pierwsze trafienie. 24-latek ustalił też rezultat na 6:3 dla trzecioligowca.

Co działo się wcześniej? Co ciekawe, to podopieczni Artura Bożyka wychodzili na prowadzenie. I to trzykrotnie. Do przerwy było 2:2 i chociaż po zmianie stron żółto-biało-niebiescy znowu trafili jako pierwsi po świetnej akcji, którą wykończył Jan Wójcik, to później strzelała już tylko Chełmianka.

W drużynie trenera Złomańczuka wystąpili już Grzegorz Bonin i Patryk Czułowski, których zabrakło w pierwszym sparingu z Avią. Na testach znowu było też sporo młodzieży. Kolejnym ze sprawdzanych zawodników był Bartłomiej Panas. Pomocnik z rocznika 2003 ostatnio był zawodnikiem Gryfa Gmina Zamość. Od dłuższego czasu trenuje jednak w Chełmie i wszystko wskazuje na to, że podpisze umowę z trzecioligowcem.

Tak samo zresztą, jak Jakub Knap z Motoru II, którego transfer jest już „zaklepany”. W środę przeciwko byłym kolegom wystąpił także Szymon Frąckowiak z rezerw żółto-biało-niebieskich. Na razie do ekipy z Lublina wrócił za to Dawid Gierała, który też jest przymierzany do Chełmianki. O angaż walczą jeszcze: Jakub Grzywaczewski z Wiślan Jaśkowice, który pojawił się na murawie po przerwie, czy Paweł Perdun (Górnik II Łęczna).

Trener Bożyk miał za to do dyspozycji Piotra Kuźmę (ostatnio Orlęta Spomlek Radzyń Podlaski). Przyglądał się też jednemu zawodnikowi, który zresztą w pierwszej połowie dwa razy wpisał się na listę strzelców. Szansę dostali też zawodnicy z drużyny juniorów młodszych, z 2005 rocznika.

Chełmianka Chełm – Motor II Lublin 6:3 (2:2)

Bramki: Wójcik, Chwedoruk 2, zawodnicy testowani 3 – zawodnik testowany 2, Wójcik.

Chełmianka: zawodnik testowany – Budzyński, Bonin, Piekarski, Wójcik, Myśliwiecki i pięciu zawodników testowanych oraz Grzywaczewski, Bednara, Czułowski, Chwedoruk i pięciu zawodników testowanych.

Motor II: Nowak – Skorek, Janiszek, P. Zbiciak, Łopuszyński, Gierała, Nowakowicz, Baryła, Kuźma, zawodnik testowany, Świeciński oraz Kotko – Skowronek, Gede, Lemiecha, G. Nasalski, Wójcik, Jabłoński, Kopczyński, M. Nasalski, Śledź, Kobyłko.