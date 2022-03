Tomasovia zakończyła przygotowania zwycięstwem nad Gromem Różaniec

Wynik otworzyli piłkarze Gromu, ale szybko wyrównał Damian Szuta. W pierwszej połowie podopieczni Pawła Babiarza mogli pokusić przynajmniej o jeszcze jednego gola. Zmarnowali jednak nawet rzut karny, bo Wojciech Markowicz obronił strzał Damian Szuty. Druga odsłona? Bardzo ciekawie było zwłaszcza w pierwszym kwadransie.

Patryk Dorosz szybko trafił na 2:1, ale 120 sekund później wyrównał Jacek Podolak. Po chwili Dorosz trafił po raz drugi i Tomasovia znowu była o bramkę lepsza. Ponownie cieszyła się jednak bardzo krótko. Już w 59 minucie na 3:3 strzelił Jakub Paćkowski. Ostatnie słowo należało jednak do niebiesko-białych, a konkretnie do Damiana Szuty, który zapewnił trzecioligowcowi zwycięstwo.

– Nie traktowaliśmy tego meczu jako próby generalnej przed ligą i to z różnych względów. Nie pozwolił na to rywal, czy boisko. Nie zagraliśmy na 100 procent, ale to był naprawdę dobry mecz. Mimo hokejowego wyniku i skromnej wygranej z wielu aspektów w ofensywie byłem zadowolony. Gorzej było w obronie, gdzie mamy parę rzeczy do poprawienia – mówi Paweł Babiarz.

Jak szkoleniowiec ocenia zimowe przygotowania? – Wiadomo, że pogoda utrudniała nam życie. Długo nie mieliśmy też dostępu do boiska i ćwiczyliśmy głównie na hali, czy w siłowni. Cieszy jednak, że większość chłopaków naprawdę solidnie trenowała. Były tylko nieliczne kontuzje, czy niedyspozycje. W kilku sparingach nie zagraliśmy pełnym składem, ale to też dało nam szansę, żeby dobrze przyjrzeć się naszej kadrze i młodzieży. Uważam, że dużo dało się zrobić w zimie i jestem zadowolony z przygotowań. Wiadomo, że zawsze mogło być lepiej, ale z drugiej strony także gorzej – zapewnia opiekun Tomasovii.

A jak wygląda sprawa transferów? – Jeszcze nic nie jest potwierdzone na sto procent, ale mam nadzieję, że w poniedziałek oficjalnie ogłosimy trzech zawodników, którzy dołączą do nas w zimie. Na więcej na razie się nie zanosi, ale nie można się jeszcze zamykać. Jest cały kolejny tydzień, a później mogą do nas także dołączyć zawodnicy bez kontraktów, więc zobaczymy – wyjaśnia trener Babiarz.

Jego zespół w zimie na pewno wzmocnią: Michał Wolanin (ostatnio Jagiellonia II Białystok) i Mateusz Tomaszewski (Chojniczanka Chojnice), którzy od dawna występowali w sparingach. A trzecim transferem do klubu może być Benoit Doiteau. Francuz ostatnio występował w Cosmosie Nowotaniec (klasa okręgowa).

Beniaminek III ligi miał rozegrać jeszcze jeden mecz kontrolny z Granitem Bychawa. Obie drużyny zdecydowały jednak, że rezygnują z tego spotkania z powodu trudności ze znalezieniem boiska z naturalną nawierzchnią.

Grom Różaniec – Tomasovia Tomaszów Lubelski 3:4 (1:1)

Bramki: Puchacz (24), Podolak (53), Paćko (59) – D. Szuta (30, 78), Dorosz (51, 57).

Grom: Markowicz – Przybysławski, Mielniczek, Halych, Podolak, Pigan, Chmura, Kula, Kaproń, Puchacz, Paćkowski oraz Kucab, Kwiatkowski, G. Działo, Lis, K. Działo.

Tomasovia: Krawczyk – Pleskacz, Chmura, Zozulia, Wolanin, Orzechowski, Tomaszewski, zawodnik testowany, Kycko, D. Szuta, J. Szuta oraz Bartoszyk, Czereczun, Błajda, Lasota, Anioł, Matterazzo, Skiba, Dorosz.