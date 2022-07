Znamy terminarz rozgrywek grupy Trzeciej Ligi grup IV. Franciszek Smuda znów przyjedzie do naszego regionu

W tym sezonie jednym z najatrakcyjniejszych rywali ekip z województwa lubelskiego będzie Wieczysta Kraków. Drużyna dowodzona przez byłego selekcjonera reprezentacji Polski – Franciszka Smudę – po raz pierwszy zawita do naszego województwa już 13 lub 14 sierpnia. W tym terminie Wieczysta przyjedzie do Białej Podlaskiej na spotkanie z tamtejszym Podlasiem. Dwie kolejki później zespół Smudy zagra w Radzyniu przeciwko tamtejszym Orlętom, a po raz pierwszy do Lublina zawita 4 lub 5 września gdzie zagra z Lublinianka.

TERMINARZ PIŁKARSKIEJ III LIGI W RUNDZIE JESIENNEJ SEZONU 2022/2023

kolejka (6-7 sierpnia): Lublinianka Lublin – Wisła Sandomierz * Cracovia II – Stal Stalowa Wola * KS Wiązownica – Orlęta Radzyń Podlaski * Unia Tarnów – Sokół Sieniawa * Chełmianka Chełm – Podlasie Biała Podlaska * Wieczysta Kraków – KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski * Wisłoka Dębica – ŁKS Łagów * Korona II Kielce – Podhale Nowy Targ * Avia Świdnik – Czarni Połaniec.

kolejka (13-14 sierpnia): Wisła – Czarni * Podhale – Avia * Łagów – Korona II * KSZO – Wisłoka * Podlasie – Wieczysta * Sokół – Chełmianka * Orlęta – Unia * Stal – Wiązownica * Lublinianka – Cracovia II

kolejka (17 sierpnia): Cracovia II – Wisła * Wiązownica – Lublinianka * Unia – Stal * Chełmianka – Orlęta * Wieczysta – Sokół * Wisłoka – Podlasie * Korona II – KSZO * Avia – Łagów * Czarni – Podhale.

kolejka (20-21 sierpnia): Wisła – Podhale * Łagów – Czarni * KSZO – Avia * Podlasie – Korona II * Sokół – Wisłoka * Orlęta – Wieczysta * Stal – Chełmianka * Lublinianka – Unia * Cracovia II – Wiązownica.

kolejka (27-28 sierpnia):Wiązownica – Wisła * Unia – Cracovia II * Chełmianka – Lublinianka *Wieczysta – Stal * Wisłoka – Orlęta * Korona II – Sokół * Avia – Podlasie * Czarni – KSZO * Podhale – Łagów.

kolejka (3-4 września): Wisła – Łagów * KSZO – Podhale * Podlasie – Czarni * Sokół – Avia * Orlęta – Korona II * Stal – Wisłoka * Lublinianka – Wieczysta * Cracovia II – Chełmianka * Wiązownica – Unia.

kolejka (10-11 września): Unia – Wisła * Chełmianka – Wiązownica * Wieczysta – Cracovia II * Wisłoka – Lublinianka * Korona – Stal * Avia – Orlęta * Czarni – Sokół * Podhale – Podlasie * Łagów – KSZO.

kolejka: (17-18 września): Wisła – KSZO * Podlasie – Łagów * Sokół – Podhale * Orlęta – Czarni * Stal – Avia * Lublinianka – Korona II * Cracovia II – Wisłoka * Wiązownica – Wieczysta * Unia – Chełmianka.

kolejka (24-25 września): Chełmianka – Wisła * Wieczysta – Unia * Wisłoka – Wiązownica * Korona II – Cracovia II * Avia – Lublinianka * Czarni – Stal * Podhale - Orlęta * Łagów – Sokół * KSZO – Podlasie.

kolejka (1-2 października): Wisła – Podlasie * Sokół – KSZO * Orlęta – Łagów * Stal – Podhale * Lublinianka – Czarni * Cracovia II – Avia * Wiązownica – Korona II * Unia – Wisłoka * Chełmianka – Wieczysta.

kolejka (8-9 października): Wieczysta – Wisła * Wisłoka – Chełmianka * Korona II – Unia * Avia – Wiązownica * Czarni – Cracovia II * Podhale – Lublinianka * Łagów – Stal * KSZO – Orlęta * Podlasie – Sokół.

kolejka (15-16 października): Wisła – Sokół * Orlęta – Podlasie * Stal – KSZO * Lublinianka – Łagów * Cracovia II – Podhale * Wiązownica – Czarni * Unia – Avia * Chełmianka – Korona II * Wieczysta– Wisłoka.

kolejka (22-23 października): Wisłoka – Wisła * Korona II – Wieczysta * Avia – Chełmianka * Czarni – Unia * Podhale – Wiązownica * Łagów – Cracovia II * KSZO – Lublinianka * Podlasie – Stal * Sokół – Orlęta.

kolejka (29-30 października): Wisła – Orlęta * Stal – Sokół * Lublinianka – Podlasie * Cracovia II – KSZO * Wiązownica – Łagów * Unia – Podhale * Chełmianka – Czarni * Wieczysta – Avia * Wisłoka – Korona II.

kolejka (5-6 listopada): Korona II – Wisła * Avia – Wisłoka * Czarni – Wieczysta * Podhale – Chełmianka * Łagów – Unia * KSZO – Wiązownica * Podlasie – Cracovia II * Sokół – Lublinianka * Orlęta – Stal.

kolejka (12-13 listopada): Wisła– Stal * Lublinianka – Orlęta * Cracovia II – Sokół * Wiązownica – Podlasie * Unia – KSZO * Chełmianka – Łagów * Wieczysta – Podhale * Wisłoka – Czarni * Korona II – Avia.