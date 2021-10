Dziś i w środę kolejne mecze Ligi Mistrzów. Gdzie oglądać? Transmisja w TV, stream online

We wtorek rozegrane zostaną mecze w grupach A B C i D. Za najciekawsze starcie tego wieczoru należy uznać spotkanie pomiędzy Atletico Madryt, a Liverpoolem. Zespół trenera Diego Simeone po dwóch meczach ma na koncie 4 punkty, a „The Reds” o dwa oczka więcej. Jeśli wiec gościom uda się wygrać na Wanda Metropolitano będą nie tylko bardzo blisko awansu, ale także zajęcia pierwszego miejsca w swojej grupie Z walki o awans w grupie B nie rezygnuje też AC Milan, który tego samego dnia zmierzy się na wyjeździe z FC Porto. Do bardzo ciekawej konfrontacji dojdzie tez w grupie C, gdzie Ajax Amsterdam podejmie Borussie Dortmund. Oba zespoły pewnie zmierzają po promocję, pytanie tylko która z ekip wywalczy na koniec zmagań grupowych pierwsze miejsce.

Ważny mecz w grupie D czeka Inter Mediolan. Zespół z Włoch zagra na wyjeździe z największą sensacją rozgrywek Sheriffem Tiraspol, który po dwóch kolejkach jest liderem grupy wyprzedzając nie tylko ekipę z Mediolanu ale także Real Madryt, który ograł niedawno na jego stadionie. Z kolei „Królewscy” zagrają na wyjeździe z Shachtarem Donieck i po ostatniej wpadce z Sheriffem nie mogą pozwolić sobie na jakakolwiek stratę punktów.

W środę odbędą się mecze w kolejnych czerech grupach. Za najciekawszy mecz należy uznać spotkanie pomiędzy Benfica Lizbona, a Bayernem Monachium. Bawarczycy po dwóch meczach mają sześć punktów, a drużyna z Lizbony cztery. W drugim meczu tej grupy pozostająca bez jakichkolwiek zdobyczy i choćby jednej strzelonej bramki Barcelona podejmie na Camp Nou Dynamo Kijów. W niedziele Katalończycy wygrali u siebie 3:1 z Valencia i teraz chcą zdobyć pierwszy komplet punktów w europejskich pucharach. Jeśli im się to nie uda będą mieć ogromne problemy nie tylko z wyjściem z grupy ale i zajęciem trzeciego miejsca dającego przepustkę do gry w Lidze Europy.

Wszystkie mecze Ligi Mistrzów można oglądać na antenach Polsatu sport premium. Natomiast w tej kolejce mecz Benfiki z Bayernem będzie można obejrzeć w TVP 1, TVP Sport i internecie pod adresem sport.tvp.pl.

PIŁKARSKA LIGA MISTRZÓW

Wtorek: Grupa A: Club Brugge – Manchester City * Paris Saint Germain – RB Lipsk. Grupa B: Atletico Madryt – Liverpool * FC Porto – AC Milan. Grupa C: Besiktas Stambuł – Sporting Lizbona * Ajax Amsterdam – Borussia Dortmund. Grupa D: Inter Mediolan – Sheriff Tiraspol * Szachtar Donieck – Real Madryt.

Środa: Grupa E: Benfica Lizbona – Bayern Monachium * FC Barcelona – Dynamo Kijów. Grupa F: Young Boys Berno – Villareal * Manchester United – Atalanta Bergamo. Grupa G: Lille – Sevilla * Salzburg – Wlofsburg. Grupa H: Chelsea Londyn – Malmo FF * Zenit Sankt Petersburg – Juventus Turyn.