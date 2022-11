Mundial 2022: Francja - Australia 4:1. Złe miłego początki

Po wygranej Arabii Saudyjskiej nad Argentyną w typowaniu kibiców pojawiło się ziarno niepokoju w stosunku do jednoznacznego wskazywania faworytów kolejnych spotkań. Tym bardziej, że mistrzowie świata z 2018 roku przed mundialem śmiało mogli kandydować do miana największych pechowców, bo przez kontuzje z udziału w turnieju musiało zrezygnować kilku tamtejszych zawodników ze zdobywcą Złotej Piłki Karimem Benzemą na czele.

Mecz zaczął się od sensacji. Już w dziewiątej minucie gola zdobyła Australia, a jej autorem był Craig Goodwin, który świetnie wykończył dobre dośrodkowanie z prawej strony. Stracony gol podrażnił Trójkolorowych, a na efekty nie trzeba było długo czekać. W 27 minucie stan rywalizacji wyrównał Adrien Rabiot, a pięć minut później do siatki ekipy z Antypodów po raz pierwszy tego wieczora trafił Olivier Giroud.

W drugiej połowie Francja totalnie zdominowała rywali. Na efekty przyszło poczekać do 68 minuty. Wówczas na 3:1 trafił Kylian Mbappe, a trzy minuty później po skutecznej główce drugiego gola zdobył Giroud. Dla doświadczonego snajpera AC Milan był to historyczny moment. Dla Giroud była to 51 bramka w narodowych barwach. Tyle samo goli na swoim koncie ma były wielki piłkarz Francji – Thierry Henry, będący do środy samodzielnym rekordzistą pod względem strzelonych bramek. Wszystko wskazuje jednak na to, że niebawem Giroud obejmie samodzielne prowadzenie w tej klasyfikacji.

Dzięki środowej wygranej „Les Blues” objęli prowadzenie w swojej grupie, a w kolejnym spotkaniu ich rywalem będzie Dania. To starcie już w najbliższą sobotę.

Francja – Australia 4:1 (2:1)

Bramki: Rabiot (27), Giroud (32, 71), Mbappe (68) – Goodwin (9).

Francja: Lloris – Pavard (89 Kounde), Upamecano, Konate, L. Hernandez (13 T. Hernandez) – Rabiot, Tchouameni (77 Fofana) – Dembele (77 Coman), Griezmann, Mbappe – Giroud (89 Thuram).

Australia: Ryan – Atkinson (85 Degenek), Souttar, Rowles, Behich – Mooy – Goodwin (74 Kuol), McGree (74 Mabil), Irvine (85 Baccus), Leckie - Duke (56 Cummings).