Gdy w grudniu rozlosowano pary tego szczebla rozrywek murowanym kandydatem do awansu był zespół ze stolicy Francji. Jednak po dwóch miesiącach szansę Manchesteru wzrosły za sprawą Solskjaera, który tchnął w drużynę nowego ducha. Natomiast paryżanie musieli w pierwszym meczu radzić sobie bez Neymara i Edinsona Cavaniego, których z gry wykluczyły kontuzje.

Przed przerwą lepsze wrażenie sprawiali gospodarze, ale nie potrafili udokumentować go bramką. Natomiast w drugiej połowie szybko zarysowała się przewaga przyjezdnych i na efekty nie trzeba było długo czekać. W 53 minucie po dośrodkowaniu z rzutu rożnego przez Angela Di Marię piłkę do siatki Davida de Gea’i skierował Presnel Kimpembe i paryżanie objęli prowadzenie. Chwilę potem mogło być 2:0, ale strzał Daniego Alvesa przeleciał minimalnie obok słupka bramki United. Jednak goście nie dali za wygraną i tuż po upływie godziny gry zdobyli drugą bramkę. Znów asystował Di Maria, który tym razem kapitalnie podał do Kyliana Mbappe, a ten z najbliższej odległości skierował piłkę do bramki. Na domiar złego w końcówce spotkania drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartę zobaczył Paul Pogba. Tym samym gwiazdor zespołu z Old Trafford nie zagra w meczu rewanżowym, a co za tym idzie szansę na odrobienie strat przez Anglików wydają się znikome.

W drugim wtorkowym meczu AS Roma podejmowała u siebie FC Porto. Kibice na pierwszego gola musieli poczekać aż do 70 minuty kiedy prowadzenie gospodarzom dał 19-letni Nicolo Zaniolo. Młody napastnik wpisał się po raz kolejny na listę strzelców sześć minut później i wydawało się, że Porto jest na łopatkach. Tymczasem chwilę potem bramkę kontaktową zdobył Adrian i dzięki temu „Smoki” zachowały szansę na awans do kolejnej fazy.

Mecze rewanżowe odbędą się szóstego marca.

Manchester United – Paris Saint-Germain 0:2

Bramki: Kimpembe (53), Mbappe (61).

AS Roma – FC Porto 2:1

Bramki: Zaniolo (70, 76) Adrian (79).