Mundial 2022: Polska - Argentyna 0:0 Szczęsny obronił karnego strzelanego przez Messiego! [relacja na żywo]

45 min. Pierwsza połowa potrwa trzy minuty dłużej

43 min. Strzał Alvareza. Szczęsny na posterunku. Bronimy się w końcówce dość rozpaczliwie

42 min. Messi zatańczył w naszym polu karnym, ale w gąszczu Biało-Czerwonych stracił piłkę

41 min. Messi zagrywa wzdłuż naszej bramki, ale nikt nie zamknął jego podania

39 min. Szczęsny zatrzymuje Messiego!!!!!!!! Kapitalna interwencja naszego bramkarza, który gra turniej życia!

RZUT KARNY DLA ARGENTYNY!!!!

36 min. Szczęsny skacząc do dośrodkowania trącił lekko Messiego i sędzia idzie oglądać tę sytuację na powtórce! Chwile grozy dla Biało-Czerwonych!

36 min. Szczęsny znów nas ratuje! Polski bramkarz odbił strzał Alvareza po prostopadłym podaniu z głębi pola

35 min. Niecelny strzał Fernandeza z około 20 metrów

33 min. Di Maria z rzutu rożnego mógł zdobyć gola. Szczęsny był jednak czujny i przeniósł piłkę nad poprzeczką

28 min. Dobra akcja prawą stroną Argentyny. Zgranie do środka i bardzo groźny strzał Alvareza. Piłkę zblokował na szczęście Glik. Chwilę później mocno, ale obok słupka bramki Szczęsnego uderzał Acuna

23 min. Di Maria zmienił skrzydło i teraz toczy pojedynki z Cashem. Przewaga ekipy z Ameryki Południowej rośnie

21 min. Akcja Polaków przerwana przez rywali wybiciem na rzut rożny. Wrzutka z narożnika jednak zbyt lekka

18 min. Znów Messi do Acunii, a ten zamiast szukać dogrania strzelił lekko głową

16 min. Świetne podanie Messiego do Acuni. Ten strzelił jednak równie mocno co niecelnie

15 min. Kwadrans gry za nami. Bramek nie ma, podobnie jak w meczu Arabii Saudyjskiej z Meksykiem

10 min. Znów Messi! Kapitan Argetnyny zbiegł na lewą stronę pola karnego i oddał mocny strzał z ostrego kąta. Sczęsny dobrze interweniował

7 min. Odbiór piłki przez Messiego i strzał zza pola karnego. Na szczęście kompletnie anemiczny

6 min. Wychodziliśmy z szybką kontrą, ale Zieliński zamiast prowadzić piłkę chciał górą zagrać ją do Lewandowskiego i akcja skończyła się stratą

5 min. Strzał Bielika zblokowany przez obrońców rywali w polu karnym

3 min. Faul Otamendiego na Bereszyńskim. Szybko doskoczył do Argentyńczyka Glik i widać było, że nie szczędził mu cierpkich słów

2 min. Bereszyński blokuje Di Marię. Rzut rożny dla rywali

1 min. Zaczęli Polacy!

Hymny obu państw i zaczynamy

Obie drużyny wychodzą już na murawę

Na trybunach coraz gorętsza atmosfera. Przewagę mają kibice z Argentyny

Skład Argentyny przedstawia się następująco

Martinez - Molina , Romero , Otamendi , Acuna - Mac Allister , De Paul , Fernandez - Di Maria , Messi , Alvarez

Wiemy już w jakim składzie zagrają dzisiaj Biało-Czerwoni

Szczęsny — Cash, Glik, Kiwior, Bereszyński – Zieliński, Krychowiak, Bielik, Frankowski – Lewandowski, Świderski

Leo Messi kontra Robert Lewandowski - to dwie najbardziej znane postacie obu reprezentacji, które stają dzisiaj przeciwko sobie. Messi to jeden z najlepszych jeśli nie najlepszy piłkarz w historii futbolu. Za to Lewandowski w ostatnich latach również osiągnął kosmiczny poziom. Kto będzie się cieszyć dzisiaj po końcowym gwizdku?