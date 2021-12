Pokażą, jak poprawić motorykę u dzieci. Ruszyły zapisy na Football Camp 2021

Tematyka konferencji ma ukazać problemy, wyzwania oraz propozycje rozwiązań w codziennej pracy z dziećmi w aspekcie sportowym. Jej głównym celem jest zwrócenie uwagi na rozwój psychomotoryczny, sprawność fizyczną, zdrowie, postawę ciała i w tych aspektach podnieść jakość kształcenia kadry oświaty i kadry trenerskiej. – Począwszy od okresu przedszkolnego aspektem tym zajmuje się początkowo nauczyciel wychowania fizycznego (pierwszy promotor zdrowia), później, przy dalszym, ukierunkowanym rozwoju sportowym dziedziną tą zajmuje się trener. Zarówno nauczyciel jak i trener dostosowują zróżnicowane, wszechstronne środki i metody, oddziałując na rozwój somatyczny dziecka przy jego świadomym udziale – mówi Emanuel Józefacki, trener i jeden z prelegentów, a zarazem współorganizator wydarzenia. Poza nim jako prelegenci wystąpią: dr Łukasz Oleksy, dr Grzegorz Bril i trener Maciej Kuchciak.

Organizowana 17 grudnia konferencja ma ukazać właśnie te obszary nauczycielom i trenerom z województwa Lubelskiego. Podczas spotkania zostaną przybliżone następujące zagadnienia i tematy: przygotowanie motoryczne dzieci i młodzieży, ocena i monitoring w procesie treningu, małe gry w kształtowaniu motoryczności ukierunkowanej w treningu dzieci i młodzieży, urazy przeciążeniowe w piłce nożnej dzieci i młodzieży, prewencja urazów, powrót do gry, czy zwrócenie uwagi na rozwój fizyczny młodych zawodniczek w wykładzie dr Łukasza Oleksego pt.: „The Young Female Athlete – młoda zawodniczka”.

– Jakość edukacji szkolnej w aspekcie zdolności motorycznych dzieci i młodzieży podlega nieustannej ewolucji. Zwiększanie kompetencji i poszerzanie wiedzy kadry nauczycielskiej i trenerskiej pozwala na systemowe wdrażanie rozwiązań opartych na najnowszych badaniach naukowych, a tym samym poprawę jakości kształcenia – przekonuje Józefacki. – Dziecko w procesie przygotowania do aktywnego ruchowo, sportowego stylu życia, powinno być uczone pewnego stopniowania trudności i pokonywania nowych zadań ruchowych, co daje późniejszy efekt samodzielności w generowaniu odpowiedniego ruchu wykonanego w sposób prawidłowy i technicznie poprawny. Trener czy nauczyciel w tym procesie staje się współodpowiedzialny za jego rozwój. Oznacza to jednocześnie potrzebę wdrażania go w umiejętności samodzielnego stawiania sobie celu, budowania optymalnego programu działania, jego realizację i samoocenę efektów – dodaje Józefacki.

Konferencja podzielona będzie na bloki tematyczne. Cztery z nich zostaną omówione w części teoretycznej (wykładowej). Kolejną częścią konferencji będą pomiary i praktyka. – W tej części w czasie rzeczywistym, na grupie dzieci, zostaną przeprowadzone testy sprawnościowe, które przybliżą omawianą problematykę nauczycielom i trenerom, pozwolą wdrażać nowe formy szkolenia w swoich miejscach pracy. – Przełoży się to na mniejszą urazowość wśród dzieci i młodzieży oraz zwróci uwagę na dbałość wykonywanych ćwiczeń w trakcie treningu – podkreśla Józefacki.

Konferencja jest organizowana przy wsparciu Polskiego Związku Piłki Nożnej i ubelskiego Związku Piłki Nożnej. Licencjonowani trenerzy UEFA za udział w konferencji mają możliwość uzyskania punktów niezbędnych do przedłużenia swojej licencji (udział w konferencji to trzy dodatkowe punkty). – Nauczyciele wychowania fizycznego oraz trenerzy znacznie wzbogacą swoją wiedzę i usystematyzują poznane techniki wykonania testów sprawnościowych. Każdy uczestnik dodatkowo otrzyma imienny certyfikat udziału w konferencji poświadczający nabyte nowo poznane obszary wiedzy z zakresu przygotowania motorycznego w treningu dzieci i młodzieży – zapewnia Józefacki.

Zapisy na wydarzenia ruszyły w poniedziałek wieczorem. Wszyscy zainteresowani mogą aplikować o udział w wydarzeniu za pośrednictwem portalu pzpn24.pzpn.pl. Po zalogowaniu na stronę należy wejść w zakładkę moje wydarzenia, wybrać województwo lubelskie, a następnie Wojewódzka Konferencja w Lubartowie i kliknąć przycisk „aplikuj”.