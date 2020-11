Polska - Holandia 1:2. Miłe złego początki

Mecz świetnie zaczął się dla Biało-Czerwonych bo już w piątej minucie wynik meczu po pięknej indywidualnej akcji otworzył Kami Jóźwiak i do przerwy niespodziewanie prowadzili Polacy.

Po zmianie stron inicjatywę przejęli goście i w 77 minucie Memphis Depay po skutecznym strzale z rzutu karnego doprowadził do remisu. Z kolei w 84 minucie po dobrze bitym rzucie rożnym najwyżej do pilki wyskoczył Georginio Wijnaldum, a ta odbiła się jeszcze od Krzysztofa Piątka i wpadła do bramki.

W efekcie Polacy zajęli trzecie miejsce w grupie 1 Dywizji A i zapewnili sobie utrzymanie, choć jego styl pozostawia wiele do życzenia.

Polska – Holandia 1:2 (1:0)

Bramki: Jóźwiak (5) – Depay (77-karny) Piątek (84-samobójcza)

Polska: Fabiański – Kędziora, Glik, Bednarek, Reca (81 Rybus) – Płacheta (75 Grosicki), Klich, Krychowiak (71 Linetty), Zieliński (71 Moder), Jóźwiak – Lewandowski (46 Piątek).

Holandia: Krul – Hateboer (57 Dumfries), de Vrij, Blind (84 L. de Jong), van Aanholt (70 Wijndal) – Klaassen (70 van de Beek), Wijnaldum, 21. F. de Jong – Stengs (70 Berghuis), Depay, Malen.

Żółte kartki: Krychowiak, Bednarek, Jóźwiak.

Sędziował: Orel Grinfeeld (Izrael).

Tabela