Sukces Pereł Lublin w rozgrywkach Centralnej Ligi Juniorek U-15

Na pierwszy ogień Perłom przyszło mierzyć z silną drużyną UKS 3 Weronica Staszkówka Jelna. Mecz rozgrywany na bocznym boisku lubelskiej Areny okazał się dla piłkarek Pereł łatwiejszy niż same przypuszczały. Wprawdzie miały problemy z napoczęciem rywala, ale kiedy to już zrobiły, to sprawy już same przybrały korzystny dla nich obrót. Wynik otworzyła w doliczonym czasie gry Paula Witkowska. W drugiej połowie natomiast swój koncert rozpoczęła Oliwa Stachurska, która golami z 51 i 63 min ustaliła wynik rywalizacji.

Drugi z naszych przedstawicieli w CLJ U-15, Górnik Łęczna, zaliczył znacznie gorszy występ. Ekipa Nataszy Górnickiej rywalizowała na wyjeździe z AKF Wisła Brzeźnica. Mecz zakończył się porażką łęcznianek aż 3:13. Gole dla Górnika zdobywały Maja Wypych i Wiktoria Skrzypczak. Ta pierwsza trafiła do siatki dwa razy. Warto wspomnieć, że łęcznianki wszystkie bramki zdobyły w drugiej połowie. Po pierwszej zawodniczki Wisły prowadziły natomiast już 8:0.

W ligowej tabeli Perłe zajmują 5, a piłkarki Górnika 6 miejsce. Obie ekipy mają po 3 pkt. Stawce przewodzi Football Success Academy, które ma 4 pkt.