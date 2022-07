Świdnicki Mundial 2022. Najstarszy uczestnik miał 82 lata!

Dwudniowy turniej zgromadził na starcie rekordową liczbę 32 drużyn. Zespoły rywalizowały w pięciu kategoriach. Najlepszymi okazały się: w kategorii oldboje 35+ (rocznik 1987 i starsi) – Reprezentacja Polskich Pisarzy (Polska), juniorzy U18 (rocznik 2004 i młodsi) – Golfiarze LKS (Dania), kobiety open – Uniwersytet Medyczny I Lublin (Senegal), weterani 55+ (rocznik 1967 i starsi) – Chełmianka (USA) i mężczyźni open – ESV Żubry (Ghana). Najstarszym zawodnikiem mistrzostw był Wacław Motyl z zespołu Świdniczanie 2022 i liczył sobie 82 lata.

Honorowy patronat objęli Burmistrz Świdnika Waldemar Jakson i Prezes LZPN Zbigniew Bartnik, organizatorem było stowarzyszenie Manufaktura Futbolu. Turniej finansowano ze środków Budżetu Obywatelskiego Gminy Miejskiej Świdnik. Patronat medialny sprawował Dziennik Wschodni. – To było prawdziwe święto futbolu w naszym mieście. Może przez to nieco mniejsze „f”, ale ambicji, zaangażowania i woli walki o mundialowe trofea naprawdę nie można było nikomu odmówić. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że impreza cieszyła się tak dużym zainteresowaniem i stała na dobrym poziomie zarówno tym czysto sportowym jak i tym rekreacyjnym. Bo przecież głównie chodziło o to, aby miło spędzić czas na piłkarskim boisku – powiedział Jacek Kosierb, prezes stowarzyszenia Manufaktura Futbolu w Świdniku. Gościem specjalnym na Świdnickim Mundialu 2022 był Modest Boguszewski.

Kategoria Oldboje 35+

Wyniki: JP Team (Argentyna) – Prezesi FC (Holandia) 1:6 * Świdniczanka Oldboys (Arabia Saudyjska) – KS Niedrzwica (Meksyk) 1:0 * Prezesi FC (Holandia) – Świdniczanka Oldboys (Arabia Saudyjska) 2:2 * Reprezentacja Polskich Pisarzy (Polska) – Prezesi FC (Holandia) 7:2 * Świdniczanka Oldboys (Arabia Saudyjska) – Reprezentacja Polskich Pisarzy (Polska) 1:2 * KS Niedrzwica (Meksyk) – Prezesi FC (Holandia) 7:0 * Reprezentacja Polskich Pisarzy (Polska) – JP Team (Argentyna) 3:0 (wo) * JP Team (Argentyna) – Świdniczanka Oldboys (Arabia Saudyjska) 0:3 (wo) * Reprezentacja Polskich Pisarzy (Polska) – KS Niedrzwica (Meksyk) 3:1 * KS Niedrzwica (Meksyk) – JP Team (Argentyna) 3:0 (wo).

Klasyfikacja końcowa: 1. Reprezentacja Polskich Pisarzy, 2. Świdniczanka Oldboys, 3. KS Niedrzwica, 4. Prezesi FC, 5. JP Team.

Reprezentacja Polskich Pisarzy: Mirosław Ciesielka, Zbigniew Masternak (kapitan), Jacek Kosierb, Artur Łuka, Adrian Kurec, Lech Giemza, Marcin Bijas, Jacek Kochalski, Karol Wróbel, Kamil Cieśla.

Najlepszy strzelec: Piotr Osior (KS Niedrzwica) – 5 bramek * najlepszy bramkarz: Paweł Stańczyk (Świdniczanka Oldboys) * najlepszy piłkarz: Kamil Cieśla (Reprezentacja Polskich Pisarzy).

Kategoria juniorzy

Wyniki: Golfiarze LKS (Dania) – MKS Siedliska (Walia) 6:3 * GLKS Głusk (Francja) – Perła Progres Mełgiew (Australia) 1:3 * MKS Siedliska (Walia) – GLKS Głusk (Francja) 0:2 * UKS Dys (Tunezja) – Golfiarze LKS (Dania) 4:5 * GLKS Głusk (Francja) – UKS Dys (Tunezja) 2:1 * Perła Progres Mełgiew (Australia) – MKS Siedliska (Walia) 5:0 * UKS Dys (Tunezja) – Perła Progres Mełgiew (Australia) 2:5 * Golfiarze LKS (Dania) – GLKS Głusk (Francja) 1:0 * Perła Progres Mełgiew (Australia) – Golfiarze LKS (Dania) 1:2 * MKS Siedliska (Walia) – UKS Dys (Tunezja) 4:2.

Klasyfikacja końcowa: 1. Golfiarze LKS, 2. Perła Progres Mełgiew, 3. GLKS Głusk, 4. MKS Siedliska, 5. UKS Dys.

Golfiarze LKS: Kinga Bojarska, Konrad Kargul (kapitan), Bartłomiej Donda, Maciej Krukowski, Kacper Chmiel, Mikołaj Ulewicz, Jakub Miazek, Filip Zan, Hubert Konowałek, Maksymilian Mazur, Paweł Wąsiewicz, Dawid Jaśkiewicz.

Najlepszy strzelec: Bartłomiej Donda (Golfiarze LKS) – 9 bramek * najlepszy bramkarz: Damian Markowski (GLKS Głusk) * najlepszy piłkarz: Piotr Matys (Perła Progres Mełgiew) * najmłodszy zawodnik: Jakub Augustyński (MKS Siedliska) – 14 lat.

KATEGORIA KOBIETY OPEN

Wyniki: Uniwersytet Medyczny II Lublin (Katar) – Perły Lublin Amatorki (Ekwador) 2:1 * Uniwersytet Medyczny I Lublin (Senegal) – Uniwersytet Medyczny II Lublin (Katar) 5:3 * Perły Lublin Amatorki (Ekwador) – Uniwersytet Medyczny I Lublin (Senegal) 0:5.

Klasyfikacja końcowa: 1. Uniwersytet Medyczny I Lublin, 2. Uniwersytet Medyczny II Lublin, 3. Perły Lublin Amatorki.

Uniwersytet Medyczny I Lublin: Karolina Lenik, Patrycja Chamerska, Magdalena Grzesiak, Kamila Kazimierczuk (kapitanka), Magdalena Korniluk, Joanna Kuchnio, Eliza Lalak, Daria Madycka.

Najskuteczniejsza zawodniczka: Magdalena Korniluk (UM I Lublin) – 3 bramki * najlepsza bramkarka: Weronika Zaborek (Perły Lublin Amatorki) * najlepsza piłkarka: Patrycja Surma (UM II Lublin).

KATEGORIA WETERANI 55+

Wyniki: Lublinianka (Iran) – Chełmianka (USA) 1:3 * Świdniczanie 2022 (Anglia) – Lublinianka (Iran) 2:4 * Chełmianka (USA) – Świdniczanie 2022 (Anglia) 9:1.

Klasyfikacja końcowa: 1. Chełmianka Chełm, 2. Lublinianka Lublin, 3. Świdniczanie 2022.

Chełmianka: Zdzisław Stangryciuk, Jacek Wasyńczuk, Tomasz Kędzierski, Jan Wiśniewski (kapitan), Jerzy Kawalec, Jerzy Paluch, Krzysztof Brożek.

Najlepszy strzelec: Jerzy Kawalec (Chełmianka) – 4 bramki * najlepszy bramkarz: Zdzisław Stangryciuk (Chełmianka) * najlepszy piłkarz: Zbigniew Grzesiak (Lublinianka) * najstarszy zawodnik: Wacław Motyl (Świdniczanie 2022) – 82 lata.

KATEGORIA SENIORZY OPEN

Wyniki

Grupa A: POM (Hiszpania) – Oleśnia Oleśniki (Japonia) 1:4 * FC Viper (Kostaryka) – Klastmed (Niemcy) 1:0 * Oleśnia Oleśniki (Japonia) – Klastmed (Niemcy) 2:2 * POM (Hiszpania) – FC Viper (Kostaryka) 1:6 * FC Viper (Kostaryka) – Oleśnia Oleśniki (Japonia) 6:4 * Klastmed (Niemcy) – POM (Hiszpania) 6:0.

Klasyfikacja w grupie A: 1. FC Kiper, 2. Klastmed, 3. Oleśnia Oleśniki, 4. POM.

Grupa B: Browarnicy FC (Belgia) – Creatio Team (Chorwacja) 1:0 * 420 Boyz (Kanada) – Dywany Łuszczów (Maroko) 0:2 * Creatio Team (Chorwacja) – Dywany Łuszczów (Maroko) 2:2 * Browarnicy FC (Belgia) – 420 Boyz (Kanada) 3:0 * 420 Boyz (Kanada) – Creatio Team (Chorwacja) 3:0 * Dywany Łuszczów (Maroko) – Browarnicy FC (Belgia) 3:0.

Klasyfikacja w grupie B: 1. Dywany Łuszczów, 2. Browarnicy FC, 3. 420 Boyz, 4. Creatio Team.

Grupa C: Industries LSW (Brazylia) – KS Kolonia Struża (Kamerun) 2:0 * Kos-Wit (Serbia) – Nieproszeni Goście (Szwajcaria) 0:1 * KS Kolonia Struża (Kamerun) – Nieproszeni Goście (Szwajcaria) 1:2 * Industries LSW (Brazylia) – Kos-Wit (Serbia) 1:1 * Kos-Wit (Serbia) – KS Kolonia Struża (Kamerun) 0:4 * Nieproszeni Goście (Szwajcaria) – Industries LSW (Brazylia) 2:6.

Klasyfikacja w grupie C: 1. Industries LSW, 2. Nieproszeni Goście, 3. KS Kolonia Struża, 4. Kos-Wit.

Grupa D: Golfiarze LKS (Portugalia) – Midas Odczynniki (Korea Południowa) 1:4 * ESV Żubry (Ghana) – KS Albatros (Urugwaj) 1:0 * Midas Odczynniki (Korea Południowa) – KS Albatros (Urugwaj) 0:6 * Golfiarze LKS (Portugalia) – ESV Żubry (Ghana) 0:3 * ESV Żubry (Ghana) – Midas Odczynniki (Korea Południowa) 3:1 * KS Albatros (Urugwaj) – Golfiarze LKS (Portugalia) 7:0.

Klasyfikacja w grupie D: 1. ESV Żubry, 2. KS Albatros, 3. Midas Odczynniki, 4. Golfiarze.

Ćwierćfinały: FC Viper – KS Albatros 0:0, rzuty karne 2:1 * Browarnicy FC – Industries LSW 0:3 * Dywany Łuszczów – Nieproszeni Goście 5:1 * Klastmed – ESV Żubry 0:3.

Półfinały: FC Viper – Industries LSW 5:0 * Dywany Łuszczów – ESV Żubry 2:2.

Mecz o 3 miejsce: Industries LSW – Dywany Łuszczów 3:2.

Finał: FC Viper – ESV Żubry 0:2.

ESV Żubry: Piotr Urbańczyk, Michał Kopeć, Grzegorz Kutrzepa (kapitan), Michał Jabrzyński, Rafał Tabuła, Mateusz Maksymiec, Patryk Przebirowski, Olaf Jędrzychowski.

Najlepszy strzelec: Kamil Cieśla (Dywany Łuszczów) – 12 bramek * najlepszy bramkarz: Piotr Urbańczyk (ESV Żubry) * najlepszy piłkarz: Patryk Przebirowski (ESV Żubry).