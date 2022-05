Unia Lublin lepsza od Sokoła Kolbuszowa w meczu Nad Nilem

Stadion w Kolbuszowej Dolnej mieści się przy wdzięcznej nazwie ulicy Nad Nilem. W tych nieco egzotycznych warunkach Sokół i Unia stworzyły bardzo emocjonujące widowisko. Pierwsze do siatki trafiły miejscowe – zrobiła to w 18 min Małgorzata Kot. Gospodynie utrzymały prowadzenie do końca pierwszej połowy. Na początku drugiej straciły jednak koncentrację, co wykorzystały Marta Kazanecka i Natalia Szczygieł, które do siatki trafiły odpowiednio w 54 i 58 min. Na 3:1 podwyższyła w 81 min Kaja Franaszczyk. Unii nie dana była jednak spokojna końcówka, bo w 87 min do własnej siatki trafiła Izabela Piwnicka. Sokół atakował z pasją i starał się doprowadzić do remisu, ale ostatecznie mu się to nie udało. Po tym zwycięstwie Unia utrzymała 5 pozycję. Na swoim koncie ma 25 pkt. W tabeli przewodzi mająca aż 47 pkt Bielawianka Bielawa.

Słaby okres zaliczyli nasi przedstawiciele w Centralnej Lidze Juniorek U-15. Zarówno Górnik Łęczna, jak i Perły Lublin przegrały swoje mecze po 0:4. Te pierwsze uległy na wyjeździe Resovii Rzeszów, a Perły na własnym boisku dały się pokonać Football Success Academy. W tabeli Górnik ma 12 pkt i jest na 5 miejscu. Perły zgromadziły tylko 3 „oczka” i zajmują 7 miejsce. Na czele stawki znajduje się z 19 pkt Resovia.