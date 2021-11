Hummel IV liga: cztery dni i dwie kolejki do rozegrania

W grupie pierwszej wygląda na to, że do wzięcia są jeszcze dwa miejsca w szóstce. A walczy o nie przynajmniej pięć ekip. Na razie piąty jest Powiślak Końskowola, a szósty Opolanin Opole Lubelskie. Te drużyny mają po 20 punktów. „Oczko” mniej zgromadziły jednak siódme Orlęta Łuków, a o dwa gorsze są: Sparta Rejowiec Fabryczny i POM Iskra Piotrowice.

Dlatego dla tych zespołów starcia między sobą będą meczami z gatunku o sześć punktów. W czwartek Sparta podejmuje POM, a Orlęta zagrają z Powiślakiem. W niedzielę podopieczni Radosława Muszyńskiego zmierzą się za to u siebie z drużyną z Piotrowic.

Szóstej pozycji będzie starał się bronić zespół Dariusza Bodaka. Opolanin najpierw pojedzie do Milejowa na spotkanie z Górnikiem II Łęczna, a w weekend do Włodawy, gdzie też nie będzie łatwo o zwycięstwo.

– Wszystkie mecze są trudne i wszędzie trzeba szukać punktów. Naszym celem jest załapanie się do grupy mistrzowskiej, a jedno niespodziewane zwycięstwo może w tym pomóc. Kiedy mieliśmy serię bez porażki, to od razu odskoczyliśmy rywalom. Wystarczyła jednak jedna przegrana i już nas wszyscy dopadli. Dlatego każdy punkt będzie ważny. Cieszymy się, że powoli wraca do nas Hubert Sałasiński, którego brakowało w ostatnich tygodniach. Wiemy jednak, że Górnik ma dobrą drużynę. To młodzi chłopcy, ale na wysokim poziomie. To efekt pracy, którą w ostatnich latach wykonali w Łęcznej. Pierwsza drużyna jest w ekstraklasie, a druga prezentuje wyższy poziom niż kilka lat temu. Naprawdę idą w dobrym kierunku – mówi Dariusz Bodak, trener ekipy z Opola Lubelskiego.

W grupie drugiej w czwartek ciekawie zapowiadają się mecze: Gryfa Gminy Zamość z Granitem Bychawa i Gromu Różaniec z Kryształem Werbkowice. A niedziela to starcie w Kraśniku pomiędzy Stalą, a Świdniczanką. Lider tabeli wcześniej zmierzy się u siebie z Hetmanem Zamość. Jak podejdzie do najbliższych meczów?

– Chcemy zagrać o pełną pulę z Hetmanem, a później zobaczymy, co będzie w niedzielę. Na pewno w czwartek też zanosi się na dobry mecz. Będzie fajna oprawa, bo z okazji Święta Niepodległości mamy na stadionie imprezę, więc spodziewamy się, że sporo kibiców pojawi się na trybunach. Będziemy chcieli pokazać się z dobrej strony. A potem trzeba będzie się szybko zregenerować. Świdnik to ciężki teren, a Świdniczanka jest na fali. Wiemy, że spróbują się nam zrewanżować za porażkę 1:6, ale będziemy na to przygotowani – zapewnia Konrad Szmyrgała, opiekun Stali.

GRUPA I

16. kolejka (wszystkie mecze w czwartek): Górnik II Łęczna – Opolanin Opole Lubelskie (godz. 12) * Motor II Lublin – Lewart Lubartów (12) * Huragan Międzyrzec Podlaski – Lutnia Piszczac (12) * Sparta Rejowiec Fabryczny – POM Iskra Piotrowice (12) * Orlęta Łuków – Powiślak Końskowola (13) * Włodawianka Włodawa – Lublinianka Lublin (13).

17. kolejka (wszystkie mecze w niedzielę): Motor II Lublin – Lutnia Piszczac (12) * Huragan Międzyrzec Podlaski – Sparta Rejowiec Fabryczny (12) * Włodawianka Włodawa – Opolanin Opole Lubelskie (13) * Lewart Lubartów – Górnik II Łęczna (13) * Lublinianka Lublin – Orlęta Łuków (13) * Powiślak Końskowola – POM Iskra Piotrowice (13).

GRUPA II

16. kolejka (wszystkie mecze w czwartek): Start Krasnystaw – Kłos Gmina Chełm (11) * Świdniczanka Świdnik – Brat Siennica Nadolna (11) * Stal Kraśnik – Hetman Zamość (13) * Gryf Gmina Zamość – Granit Bychawa (13) * Grom Różaniec – Kryształ Werbkowice (13) * Huczwa Tyszowce – Igros Krasnobród (13).

17. kolejka (wszystkie mecze w niedzielę): Świdniczanka Świdnik – Stal Kraśnik (11) * Kryształ Werbkowice – Gryf Gmina Zamość (12) * Brat Siennica Nadolna – Huczwa Tyszowce (13) * Igros Krasnobród – Grom Różaniec (13) * Kłos Gmina Chełm – Hetman Zamość (13) * Granit Bychawa – Start Krasnystaw (14).