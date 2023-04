Hummel IV liga w sezonie 2023/2024 będzie liczyła 19 zespołów

HUMMEL IV LIGA

Łukasz Gładysiewicz

Przypomnijmy, że tuż przed świętami kluby z grupy spadkowej opublikowały wspólny komunikat, w którym groziły bojkotem rozgrywek. Powód? Zmiana w regulaminie dokonana przez LZPN.

– W związku z nierespektowaniem przez Lubelski Związek Piłki Nożnej Regulaminu Rozgrywek Hummel IV ligi, który został przesłany klubom 10 sierpnia 2022 roku, kluby grupy spadkowej informują, że nie zamierzają wznowić rozgrywek Hummel IV ligi Grupy spadkowej do czasu otrzymania potwierdzenia przez Lubelski Związek Piłki Nożnej, iż rozgrywki będą toczyć się według postanowień wskazanego powyżej regulaminu. Pomimo próby polubownego rozwiązania sprawy (dwukrotnie wysłanego pisma z dnia 09.03.2023 i 21.03.2023 do Lubelskiego Związku Piłki Nożnej), do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy powyższego potwierdzenia – czytamy w oficjalnym komunikacie czwartoligowców z grupy spadkowej.

Prezes Zbigniew Bartnik zaprosił kluby na rozmowy i szybko udało się znaleźć rozwiązanie. Drużyny liczyły, że na tym poziomie nadal występować będzie 20 ekip, które zostaną podzielone na dwie grupy. Ostatecznie stanęło jednak na tym, że rywalizacja będzie się toczyć w jednej, ale z udziałem 19 zespołów, a nie 18, jak planowano. A to oznacza, że utrzymanie zapewni sobie jeden klub więcej.

– Tak, jak było w pierwszym regulaminie, który dostaliśmy w sierpniu, spadają drużyny z miejsc 6-10. Oczywiście, nie biorąc pod uwagę tego, co wydarzy się w wyższych ligach. Podział na dwie grupy na pewno byłby lepszy dla klubów pod względem finansowym, ze względu na bliższe wyjazdy, ale wydaje nam się, że to też będzie sensowne rozwiązanie. Rozmowy przebiegały spokojnie, prezes przeprosił nas za zamieszanie i szybko doszliśmy do porozumienia – mówi nam jeden z prezesów naszych czwartoligowców.

– Czekamy jeszcze na oficjalne decyzje, bo chyba w środę zbierze się zarząd, który musi wszystko zatwierdzić. Wkrótce powinien się również pojawić regulamin. Jesteśmy jednak usatysfakcjonowani, że w miarę szybko udało się załatwić sprawę i możemy już skupić się na grze w piłkę – dodaje.

A to oznacza, że pierwsze mecze w grupie spadkowej zgodnie z planem, zostaną rozegrane już w ten weekend.