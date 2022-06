Lublinianka błaga kibiców o pomoc. Może nie zagrać w III lidze

10 czerwca piłkarze z Wieniawy wygrali wyjazdowy mecz z Kryształem Werbkowice i zapewnili sobie pierwsze miejsce w tabeli Hummel IV ligi. I w tym momencie zaczęły się schody, bo okazało się, że są zaległości wobec zawodników i sztabu szkoleniowego.

– W odniesieniu do ostatnich publikacji prasowych informujemy, że pojawiające się sygnały o problemach finansowych są prawdziwe. Właściciel jednak podjął już niezbędne działania, mające na celu możliwie jak najszybszą spłatę wszystkich należności oraz przeprowadzenie zmian w zarządzie – czytamy w komunikacie właścicieli klubu.

– Jednocześnie w obecnej sytuacji finansowej start Lublinianki w nowym sezonie w rozgrywkach III ligi może okazać się niemożliwy. Staramy się dopełnić formalności, które umożliwią nam otrzymanie licencji. Decyzja zapadnie do 30 czerwca – poinformowali właściciele Lublinianki.

Optymistą jest trener zespołu Robert Chmura, który wierzy, że wszystko zakończy się pozytywnie. – Wróciliśmy po wielu latach do ligi, w której zaczyna się naprawdę grać w piłkę. To duże wydarzenie dla kibiców, ale dla miasta też. I trzeba przyznać, że dokonaliśmy tego w większości zespołem, w którym są chłopaki z Lublina. Chciałbym, żeby dostali teraz szansę w trzeciej lidze. Z natury jestem optymistą i wierzę, że wszystko dobrze się skończy. Światełko w tunelu na pewno jest – mówi Chmura.

W pomoc włączyli się także kibice ze stowarzyszenia „Niezłomni”. Na portalu zrzutka.pl zbierają pieniądze na klub. Wszyscy, którzy chcą pomóc mogą kontaktować się z właścicielem klubu pod adresem mailowym: biuro@lublinianka.eu lub z rzecznikiem stowarzyszenia „Niezłomni” pod numerem telefonu 503-061-833.

Jak wygląda sprawa licencji?

Na razie wiadomo, że Lublinianka otrzymała warunkową licencję na występy w Hummel IV lidze w sezonie 2022/2023. – Dokumenty zostały złożone w terminie i klub otrzymał licencję z nadzorem strukturalnym i finansowym. Chodzi o zadłużenie wobec Lubelskiego Związku Piłki Nożnej oraz brak sektora dla kibiców gości. Lublinianka ma teraz czas do 30 czerwca na spełnienie naszych zaleceń – mówi Leszek Wójcik z Komisji ds. Licencji Klubowych LZPN.

Co z licencją na występy w III lidze? – Różnica polega nam tym, że w czwartej lidze wystarczy oświadczenie, że nie posiada się zobowiązań, a w trzeciej trzeba to wykazać poprzez przedłożenie odpowiednich dokumentów z ZUS i innych instytucji. Nie mam jednak wiedzy, że Lublinianka czegoś nie złożyła. Regulamin zakłada jednak, że zaprasza się do złożenia dokumentów dwa pierwsze kluby z tabeli. W tym przypadku była to także Stal Kraśnik. Jeżeli oba nie spełnią wymogów, to wtedy utrzymanie zapewni sobie najwyżej sklasyfikowany spadkowicz, czyli Wisła Sandomierz – tłumaczy Leszek Wójcik, który znajduje się także w Makroregionalnej Komisji ds. Licencji Klubowych III ligi grupy czwartej.