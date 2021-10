Lublinianka – Huragan Międzyrzec Podlaski 1:3. Lubią kiedy nikt na nich nie stawia

Odkąd drużyna Damian Panka wróciła kilka lat temu do IV ligi, to jeszcze na stadionie przy ul. Leszczyńskiego w lidze nie przegrała. Co więcej, w trzecim występie na Wieniawie odniosła trzecie zwycięstwo. Najpierw było 5:0, w poprzednich rozgrywkach 3:2, a teraz 3:1.

W pierwszej połowie obie drużyny miały swoje szanse. Jeżeli chodzi o gospodarzy, to Sebastiana Czarneckiego sprawdzili: Michał Paluch i Karol Kalita. Po drugiej stronie boiska świetną okazję miał Mateusz Panasiuk, który dobrze znalazł się w szesnastce przeciwnika po rzucie rożnym, ale strzelił nad bramką. Groźnie uderzali również: Paweł Radziszewski i Bartłomiej Goździołko.

Najlepszą okazję tuż przed przerwą mieli jednak podopieczni Roberta Chmury. Po próbie Grzegorza Fularskiego pechowo ręką zagrał Mateusz Konaszewski, a sędzia nie miał innego wyjścia, jak wskazać na „wapno”. Paluch przegrał jednak pojedynek z Sebastianem Czarneckim i zespoły schodziły do szatni przy bezbramkowym remisie.

Druga odsłona? Na pewno lepiej zaczęli ją goście. Jedna z wielu kontr w wykonaniu Huraganu przyniosła w końcu powodzenie w 54 minucie spotkania. Piłkę dobrze wyprowadził Radziszewski i chociaż Adrian Wójcicki poradził sobie ze strzałem Łukasza Sobolewskiego, to przy dobitce Mariusza Chmielewskiego był już bezradny.

Lublinianka długo nie czekała jednak z wyrównaniem. 180 sekund później arbiter ponownie podyktował jedenastkę dla gospodarzy i raz jeszcze za zagranie ręką. Tym razem w swojej szesnastce nieprzepisowo zagrał Łukasz Mirończuk. Piłkę ustawił Grzegorz Fularski i chociaż ponownie Czarnecki rzucił się tam, gdzie trzeba, to „Fular” jednak wpakował futbolówkę do siatki.

W 68 minucie jeszcze jeden szybki atak drużyny trenera Panka przyniósł powodzenie. Znowu dogodnej sytuacji nie zmarnował Chmielewski. „Mario” ograł stopera rywali i w sytuacji sam na sam strzelił na 1:2. Tomasz Brzyski i spółka nie mieli już nic do stracenia, więc musieli ruszyć do ataku. Zamiast 2:2 szybko zrobiło się jednak 1:3. Po podaniu Radziszewskiego wynik ustalił Hubert Łukanowski.

– Zdajemy sobie sprawę, że przed pierwszym gwizdkiem nikt na nas nie stawiał w starciu z Lublinianką. My lubimy jednak takie spotkania. Zmieniliśmy ustawienie i można powiedzieć, że to nowe zdało egzamin. W pierwszej połowie minimalnie lepsi byli gospodarze. Po naszym karygodnym błędzie mieli rzut karny, ale bardzo dobrze spisał się Sebastian Czarnecki. Po przerwie mecz zrobił się bardziej otwarty, a my wyprowadzaliśmy świetne kontry, które zakończyły się powodzeniem. Trzeba się cieszyć z wygranej na trudnym terenie. Muszę też pochwalić zespół, bo w Lublinie naprawdę wszyscy rozegrali dobre zawody i każdy ciągnął wózek w tę samą stronę – cieszy się Damian Panek.

Lublinianka Lublin – Huragan Międzyrzec Podlaski 1:3 (0:0)

Bramki: Fularski (58-z karnego) – Chmielewski (54, 68), H. Łukanowski (79).

Lublinianka: Wójcicki – Świderski (69 Rasiński), Atcha, Futa, Niegowski (86 Wójtowicz), Brzyski, Fularski, Banachiewicz (69 Miśkiewicz), Kalita (85 Jakimiński), Makowski, Paluch.

Huragan: Czarnecki – Grochowski, Konaszewski, Panasiuk, Komar, Mirończuk, H. Łukanowski, Goździołko (78 Czumer), Sobolewski, Radziszewski (88 Weręgowski), Chmielewski (85 Magier).

Żółte kartki: Banachiewicz, Brzyski – Goździołko, Konaszewski.

Sędziował: Marcin Kluk (Zamość).