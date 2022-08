Pierwsza wygrana Lewartu, trzecia Stali Poniatowa i reszta wyników grupy I Hummel IV ligi

Wynik w pierwszej połowie otworzył Krystian Żelisko, a po zmianie stron gospodarze długo utrzymywali skromne prowadzenie. W 70 minucie Łukasz Najda wreszcie strzelił na 2:0. Goście momentalnie odpowiedzieli, ale na więcej nie było ich już stać i trzy punkty zostały w Lubartowie.

Szybko po porażce w Opolu Lubelskim podniosły się Orlęta. Ekipa z Łukowa łatwo pokonała u siebie beniaminka, czyli Bug Hanna 4:0. Bohaterem gospodarzy był Damian Ozygała, który skompletował hat-tricka.

– To było w pełni zasłużone zwycięstwo, muszę też przyznać, że odniesione niskim nakładem siły. Szkoda tylko tej porażki z Opolaninem, bo punkty też były w naszym zasięgu, ale popełniliśmy za dużo błędów – mówi Maciej Syga, trener drużyny. I przyznaje, że nie spodziewał się trzech goli po Ozygale. – Sprowadziliśmy go z mojej byłej drużyny. Jeszcze niedawno grał w A klasie i przeskok do czwartej ligi na pewno jest spory, ale wierzyłem, że sobie poradzi i że sporo da drużynie. Muszę dodać, że nie grał nawet na swojej pozycji, tylko na boku pomocy – dodaje szkoleniowiec.

Nie przestaje zadziwiać beniaminek z Poniatowej. Stal wygrała trzeci mecz z rzędu, tym razem z Motorem II Lublin 2:0. Podopieczni Kamila Witkowskiego dzięki temu nadal utrzymują się na szczycie tabeli grupy pierwszej razem ze Świdniczanką Świdnik. A w następnej kolejce czeka ich kolejne wyzwanie – wyjazd do Końskowoli.

WYNIKI 3. KOLEJKI GRUPY I

Powiślak Końskowola – Świdniczanka Świdnik 0:2 (Skoczylas 45, Zuber 50) * Stal Poniatowa – Motor II Lublin 2:0 (Juchna 12, Tkaczyk 84) * Orlęta Łuków – Bug Hanna 4:0 (Krzewski 4, Ozygała 40, 60, 79) * Huragan Międzyrzec Podlaski – Opolanin Opole Lubelskie 1:3 (Chmielewski 28-z karnego – Kamiński 7, Opolski 57-samobójcza, Pałka 88-z karnego) * Lewart Lubartów – Górnik II Łęczna 2:1 (Żelisko 18-z karnego, Najda 70 – Pendel 73)