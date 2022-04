Świdniczanka – Powiślak Końskowola 7:0. Udana rozgrzewka przed hitem

Automaty do lodów, kostkarki i kruszarki w profesjonalnej gastronomii

Automaty do lodów i do bitej śmietany oraz maszyny do produkcji i kruszenia lodu to urządzenia, które wykorzystywane są w lodziarniach, cukierniach, kawiarniach i barach. Produkcja lodów, w zależności od ich rodzaju, realizowana jest przez dedykowane maszyny. Do wytwarzania i porcjowania lodu używanego w profesjonalnej gastronomii służą również specjalne automaty, czyli kostkarki i kruszarki. Zanim podejmiemy decyzję o zakupie którejś z maszyn, poznajmy je nieco lepiej.