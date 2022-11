Świdniczanka rozbiła Opolanina, niedosyt w Końskowoli

Dawid Skoczylas szybko miał szansę na gola, ale ją zmarnował. Błyskawicznie dostał jednak okazję, żeby się zrehabilitować i tym razem zachował zimną krew pod bramką rywali.

Efekt? W czwartej minucie było 0:1, a ekipa ze Świdnika mogła już grać z większym luzem. Już do przerwy po golu dorzucili: Hubert Kotowicz i Michał Zuber. A to oznaczało, że kibice obu ekip mogą już tylko zadawać sobie jedyno pytanie – jak wysokim wynikiem zakończą się zawody? Stanęło na 0:7. W ostatnim kwadransie skutecznością błysnęli: Łukasz Strug i Jakub Pryliński.

– Można powiedzieć, że rok zakończył się po naszej myśli. Byliśmy efektywni i efektowni. Cieszy też, że punkty zgubili rywale z drugiej grupy, dzięki temu, to my znowu jesteśmy najlepszym czwartoligowcem. Szczerze jednak mówiąc od samego początku sezonu skupiamy się przede wszystkim na sobie. Dalej robimy swoje, ale oczywiście to pierwsze miejsce to miły dodatek – mówi Łukasz Gieresz, trener Świdniczanki.

Niedosyt po remisie w Międzyrzecu Podlaskim mają piłkarze Powiślaka. W drugiej połowie Rafał Szady odpowiedział na gola Pawła Radziszewskiego i zawody zakończyły się podziałem punktów. Goście nie po raz pierwszy w tym sezonie zmarnowali jednak kilka dogodnych sytuacji. – Z przebiegu meczu na pewno nie jesteśmy zadowoleni z tego punktu. Mieliśmy trzy-cztery sytuacje, a zdobyliśmy tylko jednego gola – wyjaśnia Radosław Muszyński, opiekun klubu z Końskowoli, który raczej musi już zapomnieć o grupie mistrzowskiej. Obecnie traci do Motoru II Lublin siedem punktów, a do rozegrania pozostały tylko trzy kolejki.

HUMMEL IV LIGA, GRUPA I

Opolanin Opole Lubelskie – Świdniczanka Świdnik 0:7 (Skoczylas 4, Kotowicz 38, Zuber 45-z karnego, Koźlik 65, Strug 76, 86, Pryliński 85) * Górnik II Łęczna – Bug Hanna 3:0 (Szatała 7, Wachowicz 23, Mołojecki 45) * Lewart Lubartów – Motor II Lublin 8:2 (Najda 9, Niewęgłowski 11, Żelisko 17, 62, Koneczny 47, Aftyka 53-z karnego, K. Zieliński 77, Bednarczyk 90 – Baryła 50, Chomicz 82) * Huragan Międzyrzec Podlaski – Powiślak Końskowola1:1 (Radziszewski 23 – Szady 66) * Orlęta Łuków – Stal Poniatowa 1:3 (Siemieniuk 54 – Gąsiorowski 10, Parada 67, Kaczmarek 70-z karnego).