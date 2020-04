Łukasz Giza (Powiślak Końskowola): Lepiej zakończyć sezon niż grać co trzy dni

Drużyna Łukasza Gizy szykowała się już do wznowienia rozgrywek. Na boisko miała wybiec tydzień wcześniej niż reszta rywali. Wszystko ze względu na zaległy mecz z jesieni ze Spartą Rejowiec Fabryczny. Jeszcze we wtorek, 10 marca nic nie zapowiadało, że zawody nie dojdą do skutku. W czwartek miała odbyć się prezentacja zespołu, a w sobotę Powiślak miał powalczyć o kolejne punkty. Jak wiadomo nic jednak z tego nie wyszło.

W ostatnich tygodniach piłkarze z Końskowoli tak, jak wszystkie inne ekipy musieli się zadowolić zajęciami indywidualnymi. Treningi wykonują jednak na własną rękę. – To tylko piąty poziom rozgrywek, a do tego liga typowo amatorska, więc tak naprawdę co ja mogę chłopakom nakazywać? To nie znaczy jednak, że kompletnie nic nie robią. Wiem, że biegają i próbują utrzymać formę dla siebie, a pewnie także z nudów. Sam kopałem piłkę przez ładnych parę lat i mam już dość tego zamknięcia i chętnie wybrałbym się na trening, a co dopiero zawodnicy, którzy przecież cały czas byli w ruchu. Na pewno wszyscy woleliby grać nawet co trzy dni niż siedzieć w domu przez kolejne tygodnie – wyjaśnia popularny „Gizmen”.

Na razie nie wiadomo, czy uda się wznowić rozgrywki. Według szkoleniowca Powiślaka najbardziej rozsądnym pomysłem byłby podział ligi na grupę mistrzowską i spadkową, ale gdyby udało się wrócić do gry w maju. W późniejszym terminie to nie ma większego sensu.

– Szczerze mówiąc wolałbym się już w spokoju szykować na kolejne rozgrywki. Na pewno w ogóle nie przemawiał do mnie pomysł z rozgrywaniem wszystkich zaplanowanych kolejek i meczami dwa razy w tygodniu. Na granie systemem środa-sobota narzekali w ekstraklasie, a co dopiero my mielibyśmy powiedzieć. Jasne, ja akurat w drużynie mam ambitnych chłopaków i pewnie większość nawet dałaby radę wszystko tak sobie poustawiać, żebyśmy zebrali skład na środowe spotkania. Nie tylko my na dłuższą metę nie dalibyśmy jednak rady grać w ten sposób. Jasne trzy, cztery kolejki może tak, ale później kontuzja goniłaby kontuzję. Dlatego myślę, że najlepiej byłoby uznać obecne rozgrywki za zakończone i wystartować w lipcu z kolejny sezonem – przekonuje trener Giza.

Co jeżeli jednak sytuacja w kraju się poprawi i będzie można wrócić do gry prędzej niż później? – Nie sądzę, żeby nagle wszystko się poprawiło. Moim zdaniem wrócić na boiska i dokończyć sezon 2019/2020 będzie naprawdę trudno. Trzeba pamiętać o tym, że indywidualne treningi to nie to samo. Piłka nożna to sport drużynowy. Teraz po tych kilku tygodniach bez normalnej pracy wszystko co wykonaliśmy w zimie zostało tak naprawdę zmarnowane. Tydzień, może dwa można podtrzymać formę, ale na dłuższą metę to niemożliwe. Dlatego gdybyśmy mieli wrócić na boisko w czerwcu, to potrzebowalibyśmy tak naprawdę drugiego okresu przygotowawczego. Nie oszukujmy się, minęło już za dużo czasu i teraz musielibyśmy zaczynać wszystko od nowa. Wiadomo jednak, że Lubelski Związek Piłki Nożnej, czy nawet PZPN ma twardy orzech do zgryzienia. Trzeba rozwiązać sporo problemów. Co zrobić z awansami? Co ze spadkami? A może jednak powiększymy ligi i nikt nie będzie musiał spaść? Trudno na razie powiedzieć, na jakie rozwiązanie zdecyduje się piłkarska centrala – wyjaśnia szkoleniowiec ekipy z Końskowoli.