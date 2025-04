Jeszcze w zimie wydawało się, że Stal Poniatowa będzie drużyną, która na poważnie będzie bić się o awans do IV ligi. Tymczasem wiosenna forma poniatowian mocno rozczarowuje, bo stracili już osiem punktów. Dwa były wynikiem remisu z LKS Kamionka, a sześć porażek z: Wisłą Annopol i Hetmanem

Żaden z tych przeciwników nie należy do ligowych mocarzy, chociaż ci ostatni to wciąż czołówka tabeli. W zimie jednak się osłabili, więc wydawało się, że wiosna nie będzie dla nich już taka udana.

Tymczasem po przebiegu sobotniego spotkania nie można stwierdzić, że Hetman jest zespołem słabszym niż w poprzedniej rundzie. Gospodarze dominowali na boisku, długo utrzymywali się przy piłce i stwarzali groźne sytuacje. Jedną z nich, w 22 min, Mateusz Olszak zamienił na gola. Wykorzystał on dobrą centrę Piotra Ćwika i odpowiednio przyłożył głowę. W 41 min miała miejsce kluczowa sytuacja, ponieważ Bartłomiej Mastalerz ostro sfaulował Olafa Łucjanka. Młody gracz Hetmana opuścił od razu boisko i nie jest pewne, czy nie będzie musiał dłużej pauzować. Przerwa czeka też Mastalerza, który za to zagranie wyleciał z boiska z czerwoną kartką.

Na kolejne gole trzeba było już poczekać do drugiej połowy. W 75 min w polu karnym został przewrócony Sławomir Kłys. Po chwili sam poszkodowany zamienił „jedenastkę” na bramkę. Na 3:0 w 80 min podwyższył Dominik Szymanek.

Gospodarze w końcówce meczu mogli się już rozluźnić. Zrobili to do tego stopnia, że postanowili nawet przedwcześnie ściągnąć z boiska Kłysa, który nabawił się kontuzji mięśniowej. Grając 10 na 10 Stal zdołała zdobyć honorową bramkę. Jego autorem był 16-letni Olivier Soboń, dla którego było to debiutanckie trafienie.

Po tej wygranej Hetman znajduje się w szerokim gronie ekip walczących o przynajmniej drugie miejsce, które jest premiowane grą w barażach o awans do IV ligi.

– W zimie osłabiliśmy się, dlatego cieszę się, że jesteśmy w stanie zdobywać punkty w konfrontacjach z czołówką ligi – powiedział Dawid Paczka, opiekun Hetmana.

Stal natomiast, chociaż wciąż jest punkt przed Gołębiem, to przy obecnej formie może powoli zapominać o marzeniach związanych z powrotem do IV ligi. Poniatowian czekają teraz dwa wymagające mecze, bo jeszcze przed Świętami Wielkanocnymi zagrają z Polesiem Kock oraz POM Iskra Piotrowice.

Hetman Gołąb – Stal Poniatowa 3:1 (1:0)

Bramki: Olszak (22), Kłys (75 z karnego), Szymanek (80) – Soboń (90)

Hetman: Pielacha (81 Ogórek) – Skrzypiec (75 Nowak), Rasiński, Myszka, Łucjanek (41 Osiak), Kłys, Ćwik, Szcześniak (55 Szymanek), Kusal (80 Kusal), Giziński (75 Sata), Olszak (80 Grobel).

Stal: Rybarczyk (37 Tomczyk) – Smolik, Pyda, Radziejewski, Kucharczyk, Barszcz (77 Dobraczyński), Mastalerz, Murat, Sarna (55 Król), Sowiński (77 Soboń), Tkaczyk.

Czerwona kartka: Mastalerz (41 min za faul). Sędziował: Wrona. Widzów: 100.

POZOSTAŁE WYNIKI

Sokół Konopnica – Unia Bełżyce 0:2 (Bara 12, Parada 14 z karnego) * Hetman Gołąb – Stal Poniatowa 3:1 (Olszak 22, Kłys 75 z karnego, Szymanek 80 – Soboń 90) * KS Cisowianka Drzewce – Garbarnia Kurów 2:0 (Kobus 25, Szczawiński 90+3) * Wisłą Annopol – Wisła II Puławy 0:2 (Piskorz 18, 75) * POM Iskra Piotrowice – Trawena Trawniki 4:0 (Szabłowski 48, Chodkiewicz 71, Mietlicki 75 z karnego, Kośka 85) * LKS Wierzchowiska – MKS Ruch Ryki 1:6 (Korpacki 65 – Błażej Woźniak 20, Nastalski 38, Bułhak 45, 60, 67, Wasilewski 55) * LKS Kamionka – Tur Milejów 1:3 (Cybul 53 – Cielebąk 15, Pryliński 19, Balczyński 55) * Polesie Kock – Tarasola Cisy Nałęczów 2:2.