Kluby z lubelskiej okręgówki też wracają do pracy

Jednym z jest oczywiście MKS Ruch Ryki, który pierwszy trening przeprowadzi dzisiaj o godz. 18.30 na boisku Orlik.

Podopieczni Sebastiana Kozdroja raz w tym roku się ze sobą spotkali, ale miało to miejsce przy okazji meczu noworocznej. Starsi ograli wówczas Młodszych 11:9, a premierową bramkę w 2024 r. zdobył Jacek Sieraj. Jego akurat na pierwszym treningu nie będzie, bo nie jest on czynnym zawodnikiem.

– To amator i olbrzymi sympatyk ryckiego futbolu. Pomaga nam często przy pracach w klubie. Przy okazji również bardzo dobrze gra w piłkę. Pierwszy gol padł po podaniu z bocznej strefy, a Sieraj trafił praktycznie do pustej bramki – mówi Mariusz Nastalski, który również brał udział w noworocznym meczu w Rykach. 54-latek dla Starszych zdobył zresztą dwie bramki.

Piłkarze Ruchu w tym okresie przygotowawczym spędzą mnóstwo czasu na boisku. Pierwszy sparing mają zaplanowany już na sobotę, kiedy zagrają ze Zrywem Sobolew, czyli drużyną z siedleckiej klasy okręgowej. Później podopieczni Sebastiana Kozdroja zmierzą się jeszcze z rezerwami Wisły Puławy, Garbarnią Kurów, Wilgą Garwolin, rezerwami Motoru Lublin, Cisowianką Drzewce, Unią Krzywda i Sępem Żelechów. To ostatnie spotkanie zaplanowane jest na 9 marca.

Dzisiaj do zajęć wraca również inny klub z powiatu ryckiego – MKS Czarni 1947 Dęblin. Beniaminek lubelskiej klasy okręgowej ma za sobą ciężką jesień, po której zajmuje przedostatnie miejsce. Celem Czarnych jest zachowanie ligowego bytu, co przy formie prezentowanej w pierwszej rundzie może być zadaniem bardzo wymagającym. W przygotowaniu właściwej formy ma pomóc seria sparingów. Drużyna Cezarego Adamskiego rozpocznie od halowego turnieju Piekiełko Cup organizowanego w hali sportowej w Kłoczewie. Jest on zaplanowany na 20 i 21 stycznia. Później na Czarnych czekają jeszcze Zryw Sobolew, Garbarnia Kurów, Unia Żabików, LKS Milanów, KS Góra Puławska oraz Amator Leopoldów-Rososz.

Rozgrywki zostaną wznowione 23-24 marca. Co ciekawe, już w pierwszej kolejce dojdzie do powiatowych derbów, które odbędą się na boisku w Rykach. Warto też wspomnieć, że tydzień wcześniej Unia Bełżyce podejmie Sokół Konopnica. Jest to zaległe spotkanie z pierwszej rundy, które zostało przełożone z powodu fatalnych warunków atmosferycznych mających wpływ na stan murawy boiska w Bełżycach.