KS Cisowianka Drzewce – KS Góra Puławska 11:0 i pozostałe wyniki lubelskiej okręgówki

Do tej pory najmocniej o potędze Cisowianki przekonała się Avia II Świdnik, która w poprzednim sezonie przegrała w Drzewcach 0:10. W sobotę ten wynik został poprawiony o 1 bramkę, a ofiarą gniewu podopiecznych Łukasza Gizy był KS Góra Puławska. Beniaminek lubelskiej klasy okręgowej nie miał żadnych szans w meczu rozgrywanym w Puławach, gdzie w roli gospodarza występuje Cisowianka.

– To znakomity zespół. Nie mam pretensji do swoich zawodników, bo graliśmy z zespołem zawodowym. My jesteśmy natomiast amatorami, którzy do tego mają swoje problemy. Nie możemy ćwiczyć w pełnym składzie, bo część zawodników pracuje, inni studiują. W takiej sytuacji ciężko jest walczyć z tak dobrym zespołem jak Cisowianka – mówi Michał Walendziak, opiekun KS Góra Puławska.

Królem polowania w Puławach byli Mateusz Łakomy i Krystian Kobus, którzy zdobyli po 3 bramki. Z tej dwójki dużo bardziej uznanym graczem jest ten pierwszy. 27-latek wiele lat spędził w Wiśle Puławy, skąd odszedł w sezonie 2012/2013. Później grał w piłkę m.in. w Orlętach Łuków, Orlętach Radzyń Podlaski czy Hutniku Warszawa. Ostatnie lata to już występy na nieco niższym poziomie w Powiślaku Końskowola czy właśnie Cisowiance, w której jest drugi sezon.

Cisowianka dzięki temu triumfowi umocniła się na pozycji lidera lubelskiej klasy okręgowej. Za tydzień podopiecznych Łukasza Gizy czeka kolejne prestiżowe starcie. Rywalem będzie lokalny rywal, Tarasola Cisy Nałęczów. Co ciekawe, to kolejny beniaminek, z którym zmierzy się potentat z Drzewc. KS Góra Puławska natomiast będzie miała kolejny trudny weekend, bo zagra z kolejnym potentatem ligowych zmagań, rezerwami Wisły Puławy.

KS Cisowianka Drzewce – KS Góra Puławska 11:0 (5:0)

Bramki: Kalita (12, 20), Pytka-Wasi (25), Cielebąk (29, 53), Łakomy (40, 47, 59), Kobus (70, 73, 77).

Cisowianka: Długosz (77 Pielacha) – Kopyciński, Łakomy, Antoniak (65 Baran), Dudkowski, Pytka-Wasil (55 Lato), D. Giziński (55 Wankiewicz), Kobus, R. Giziński (46 Pięta), Kalita (65 Pacocha), Cielebąk (69 Filozof).

Góra Puławska: Świderski – Suszyński, Trochym, Szymański (65 Szczypa), Piotrowski (87 Walawski), Moniuszko (75 Czerski), Semeniuk, Próchniak (75 Czapla), Bonecki (65 Kułagowski), Pionka, Korczak (65 Woźniak).

Sędziował: Kuźniak. Widzów: 100.

POZOSTAŁE WYNIKI:

MKS Sygnał Lublin – Sokół Konopnica 5:4 (Karaś 48, Borysiuk 55, Mordziński 60, Karwat 75, Fiedeń 90 z karnego – Szczawiński 45, Młynarczyk 67, Giemza 76, 82) * KS Cisowianka Drzewce – KS Góra Puławska 11:0 (Kalita 12, 20, Pytka-Wasil 25, Cielebąk 29, 53, Łakomy 40, 47, 59, Kobus 70, 73, 77) * Polesie Kock – Avia II Świdnik 4:0 (Piszcz 14, Zdunek 69, Pożarowszczyk 74, Głowacki 76) * Stok Zakrzówek – Tarasola Cisy Nałęczów 0:1 (Domagalski 72) * Unia Bełżyce – Orion Niedrzwica 4:0 (Kołodziejczyk 30 z karnego, 70, Kowalewski 37, Gałka 45) * Błękit Cyców – Tur Milejów 1:0 (Grzesiuk 70 z karnego) * Janowianka Janów Lubelski – MKS Ruch Ryki 2:0 (Perin 8, Branewski 51) * Wisła II Puławy – LKS Stróża 4:1.