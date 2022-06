KS Cisowianka Drzewce – Sokół Konopnica 3:1. Pozostałe wyniki Keeza lubelskiej klasy okręgowej

0 A A

Mateusz Łakomy zdobył w sobotnim meczu jedną z bramek dla KS Cisowianka Drzewce



(fot. Piotr Michalski)

KS Cisowianka Drzewce kończy sezon na drugim miejscu. Chociaż ten zespół był stawiany w roli faworyta do awansu do IV ligi, to w klubie zarzekają się, że nie są rozczarowani tym wynikiem

