MKS Ruch Ryki – Unia Bełżyce 4:1. Walka z problemami

Początek rundy wiosennej jest dla piłkarzy Ruchu Ryki bardzo trudny. Przypomnijmy, że zespół swoje domowe spotkania rozgrywa przy pustych trybunach. Jest to konsekwencja wydarzeń z końca rundy jesiennej, kiedy w trakcie meczu z LKS Stróża doszło do nieprzyjemnych incydentów. Dodatkowo, na razie zespołu z powodów zdrowotnych nie może prowadzić Sebastian Kozdrój. W pierwszych spotkaniach na ławce zastępuje go Mariusz Nastalski.

Celem Ruchu na rundę wiosenną jest zapewnienie sobie utrzymania w lubelskiej klasie okręgowej. Pierwsze mecz nie przybliżyły zawodników z Ryk do tego celu, bo zremisowali z Garbarnią Kurów i przegrali ze Stalą Poniatowa. Komplet punktów udało się wywalczyć dopiero w trzecim wiosennym występie, kiedy Ruch pokonał 4:1 Unię Bełżyce.

Zwycięstwo jest zasłużone, bo gospodarze mieli tego dnia sporą przewagę. W ich składzie był też rewelacyjny Bartłomiej Bułhak. Ten niezwykle skuteczny napastnik zdobył dwie bramki. Na listę strzelców wpisali się także Szymon Rafeld i Kacper Oleksiuk.

Mimo wysokiego zwycięstwa Mariusz Nastalski nie może być do końca zadowolony z gry swoich podopiecznych. Przede wszystkim wynik powinien być wyższy, zwłaszcza, że Unia przez ponad pół godziny grała w dziewiątkę. Arbiter wyrzucił z boiska dwóch piłkarzy już na początku drugiej połowy. Dość nieoczekiwanie rozpoczęło to chwilowe problemy gospodarzy, a Unię zmobilizowało do większej aktywności. Ostatecznie górę wzięła przewaga liczebna, ale również spore umiejętności poszczególnych zawodników. Ruch to drużyna złożona w dużej mierze z bardzo młodych piłkarzy, którzy z każdym kolejnym sezonem będą robić postępy. Za kilka lat kibice w Rykach mogą więc doczekać się dobrej ekipy, która nawiąże do sezonu 2016/2017, kiedy Ruch po raz ostatni wygrał rozgrywki lubelskiej klasy okręgowej.

MKS Ruch Ryki – Unia Bełżyce 4:1 (2:0)

Bramki: Bułhak (11, 80), Rafeld (26), Oleksiuk (70) – Pomorski (50),

Ruch: Troshupa – Kuchnio, K. Nastalski, Gąska, Woźniak, K. Głodek (82 M. Głodek), Gałżka, Rafeld, Darnia (60 Piotrowski), Bułhak, Oleksiuk (76 Kryczka).

Unia: Radzewicz – Bartoszcze (60 Nieróbca), Suski, B. Sieńko, Lewandowski, Baran (85 Bednarczyk), Tatara (70 Piskorski), D. Pomorski, Wójtowicz (80 Rudzki), Kołodziejczyk, Kowalewski (46 D. Sieńko).

Żółte kartki: Kowalewski, Bartoszcze, Suski, Kołodziejczyk, Lewandowski. Czerwone kartki: Suski (55 min za dwie żółte), B. Sieńko (58 min za faul). Sędziował: Drzewiecki. Mecz bez udziału publiczności.