Orion Niedrzwica – Sygnał Lublin 4:0. Pozostałe wyniki Keeza lubelskiej klasy okręgowej

W sobotę spotkały się dwa zespoły, które w ostatnich tygodniach miały wyraźny problem z wygrywaniem. Zarówno Orion, jak i Sygnał łączył przed tym meczem fakt, że po raz ostatni wygrały na początku października. W kolejnych dwóch kolejkach przegrywały, co sprawiło, że osunęły się w tabeli.

I chyba właśnie ten fakt mocno zmobilizował przyjezdnych, którzy w pierwszych minutach zdominowali gospodarzy. Ci przebudzili się na dosłownie moment. Wystarczyło to jednak do objęcia prowadzenia – dał je w 16 min pięknym strzałem Rafał Kabasa. Do końca pierwszej połowy obraz gry nie uległ zmianie. Dalej Sygnał przebywał głównie na połowie Orionu, ale rozbijał się o solidny mur złożony z defensorów Orionu. Ostatnią instancją był natomiast mający wyjątkowo dobry dzień Rafał Jaśkowiak.

Po zmianie stron lublinianie byli dalej w natarciu. Różnica w porównaniu z pierwszą połową była taka, że gospodarze znacznie bardziej ochoczo wyprowadzali kontrataki. W 70 min jeden z nich wykończyli w idealny sposób, a jego efektem był gol Dawida Pioruna. Ozdobą meczu była jednak bramka Pawła Bielaka. Doświadczony gracz Orionu idealnie przymierzył z rzutu wolnego z około 20 m. Wynik ustalił Bartłomiej Dziwulski, który otrzymał idealne podanie od Przemysława Puszki. Ten drugi po raz kolejny pokazuje, jak wartościowym jest zmiennikiem w zespole prowadzonym przez Jacka Paździora.

Orion Niedrzwica – Sygnał Lublin 4:0 (1:0)

Bramki: Kabasa (16), Piorun (70), Bielak (76), Dziwulski (85).

Orion: Jaśkowiak – Pioś, Paździor, Wiśniewski, Wierzchowski, Wnuk, Kabasa (65 Wnuk), J. Talarek (55 Choina), Żarnowski, Piorun (85 Garbaty), Bielak (83 Puszka), Adamczuk (46 Dziwulski).

Sygnał: Furman - Gąsior (60 Grabias), Jabłoński, Baran, Prus, Rakowski (89 Strzyżewski), Machowski (77 Paszczuk), Mordziński, Karwat (87 Białecki), Karaś, Mazur.

Żółte kartki: Żarnowski, Paździor, Bielak – Machowski, Jabłoński. Sędziował: Szymańśki. Widzów: 150.

Pozostałe wyniki Keeza lubelskiej klasy okręgowej

MKS Ruch Ryki – Polesie Kock 0:1 (0:1)

Bramka: Kobiałka (11).

Ruch: Troshupa – Nastalski, Kuchnio, Gałązka (46 Długaszek), Gąska, Głodek, Rafeld (70 Ozóg), Kryczka, Bułhak, Kępka (85 Piotrowski), Oleksiuk (46 Darnia).

Polesie: Parzyszek – Dobosz, Golda, Feret, Domański (87 Majerek), M. Białek (65 S. Guz), Pożarowszczyk, Adrian Pikul, Kwiatkowski (75 J. Guz), Kobiałka, Adamczuk.

Żółte kartki: Kryczka – M. Białek, Feret, Adrian Pikul. Czerwone kartki: Kuchnio (70 min za faul), Kryczka (85 min za dwie żółte). Sędziował: Złomańczuk. Widzów: 100.

Avia II Świdnik – Wisła Annopol 6:1 (3:0)

Bramki: Wójcik (5, 35), Najda (10, 70), Górka (55), Poleszak (60) – Kaczanowski (58).

Avia II: Łobejko – Sterniczuk, Borowiec (65 Dmitruk), Górka, Wdowicz, Piwnicki (60 Chabros), Bzowski, Lenard (75 Świdnik), Wójcik (82 Leszczyński), Poleszak (60 Krawiec), Najda.

Wisła: Jabłoński (75 Wroński) – Rybak, Kontapka (60 Marcin Stępień II), Garbacz, Mazurek (70 Tuz), Kaczanowski, Pawłowski, Marcin Stępień I, Dębniewski, Wójcik, Zamariienko.

Sędziował: Drzewiecki. Widzów: 40.

Błękit Cyców – Janowianka Janów Lubelski 1:3 (0:2)

Bramki: Zieliński (55 z karnego) – T. Sadowski (29), Kuliński (33), Perin (62).

Błękit: Kaczmarczyk – C. Zawrotniak, Nikitović, Grzesiuk, Tkacz, R. Bronowicki, Zieliński (85 Wezgraj), Bednaruk (85 Paź), K. Zawrotniak (60 Serafin), Maleszyk (75 Sidor), Augustynowicz (85 Radko).

Janowianka: Janicki – Bodziuch (80 P. Sadowski), T. Sadowski, Kuliński, Szafraniec (80 Kamiński), Widz, Birut, W. Branewski (85 Piecyk), A. Pawełkiewicz (65 Myszak), M. Pawełkiewicz, Perin.

Żółte kartki: Zieliński, C. Zawrotniak, R. Bronowicki – Widz, Szafraniec, Myszak. Sędziował: Ciupek. Widzów: 150.

Stal Poniatowa – KS Cisowianka Drzewce 2:3 (1:2)

Bramki: Gąśiorowski (10), Filipczuk (60) – Szczotka (25, 45 z karnego), Kędra (75).

Stal Dejko – Gąsiorowski (57Kucharczyk), Hurenko, Radziejewski, Filipczuk (77 Stalęga), Poleszak, Sebastian Pyda I (65 Żyszkiewicz),Murat, Kaczmarek, Pikuła, Tkaczyk.

Cisowianka: Miduch – Krzysztoszek, Łakomy, Antoniak (46 Pacocha), Kędra, Giziński, Wankiewicz, Pięta, Szczotka (78 Radzikowski), Kobus (88 Kamola), Chwiszczuk (56 Szymanek).

Żółte kartki: Dejko, Radziejewski, Murat, Pikuła. Sędziował: Kędzierski. Widzów: 300.

LKS Stróża – Unia Bełżyce 3:3 (2:1)

Bramki: Szczuka (14 z karnego), Chomczyk (29), Kuciński (70) – Wójtowicz (25), Nieróbca (75), Plewik (90).

Stróża: Pyśniak – Chomczyk, Kowalczyk, Kuligowski, K. Kowalik, Szczuka, Wojtaszek, Wójcik (55 Kasica), Siudy, Kuciński, Miazga (88 Dąbrowski).

Unia: Radzewicz – Bartoszcze, Suski (70 Pietras), B. Sieńko, Stojak (60 Nieróbca), Plewik, Zieliński, D. Sieńko, Baran, Wójtowicz, Kołodziejczyk.

Żółte kartki: Kuciński – Baran, Suski, Sieńko, Zieliński. Sędziował: Słomka. Widzów: 150.

Mecz Garbarnia Kurów – Wisła II Puławy został przełożony na 20 listopada.