Orion Niedrzwica – Unia Bełżyce 4:0, pozostałe wyniki lubelskiej okręgówki

Mecze zespołów z Niedrzwicy i Bełżyc to lokalne derby i zawsze generują dodatkowe emocje. Nie inaczej było również w sobotę, a walka na boisku była bardzo zacięta już od pierwszej minuty.

Goście podeszli do tego spotkania bardzo odważnie i szybko zepchnęli rywali do defensywy. Pierwsi gola zdobyli jednak gospodarze, którzy w 12 min przeprowadzili skuteczny kontratak – lewą stroną boiska pognał Dawid Piorun i idealnie dograł do Pawła Bielaka. Doświadczony zawodnik Orionu nie miał problemów z pokonaniem golkipera przeciwnika.

Unia rzuciła się do odrabiania strat. Jej pomysłem na doprowadzenie do remisu były głównie dośrodkowania w pole karne Orionu. One jednak najczęściej były wyłapywane przez Łukasza Kubackiego lub nie znajdowały adresata. Miejscowi spokojnie wyczekiwali na swoją szansę. Znaleźli ją w końcu w doliczonym czasie gry pierwszej połowy, kiedy Piotr Darmochwał wykorzystał dobre podanie Kamila Szymusia.

Gol do szatni wcale nie załamał przyjezdnych, którzy po zmianie stron zaczęli atakować z jeszcze większą pasją. Defensywa Orionu funkcjonowała jednak niemal bezbłędnie. Jeżeli już zdarzały się jej jakieś pomyłki, to na posterunku był jeszcze Kubacki. W 65 min na tytuł bohatera meczu zapracował sobie Darmochwał, który po indywidualnej akcji podwyższył na 3:0. Ten 30-latek z Tomaszowa Lubelskiego w przeszłości występował w bardzo poważnych klubach. Doszedł nawet na poziom I ligi, kiedy w sezonie 2015/2015 grał regularnie w Stomilu Olsztyn czy Wiśle Płock. W tym drugim zespole grał m.in. z Jackiem Góralskim, który później zrobił przecież tak dużą karierę w reprezentacji Polski.

Rok starszy niż Góralski Darmochwał nie zapisał aż tak bogatej karty w krajowym futbolu, ale na skalę lokalną wciąż jest wartościowym piłkarzem. W Orionie to kluczowa postać. Mocną pozycję ma jednak również Dawid Piorun, który w sobotę ustalił w 75 min wynik spotkania. Asystą przy tym trafieniu popisał się Bielak. Warto też podkreślić, że Darmochwał mógł skompletować hat-tricka, ale w 87 min przestrzelił w dogodnej sytuacji.

Dla Orionu sobotni triumf jest bardzo ważny, bo pozwolił zawodnikom Jacka Paździora przeskoczyć w tabeli rywali z Bełżyc. Obie ekipy oraz Polesie Kock są już raczej pewne pozostanie w lubelskiej klasie okręgowej i obecnie mogą skupić się na walce o 6 miejsce. Na wyższą lokatę nie mają większych szans, bo wcześniej potraciły zbyt dużo punktów. (kk)

Orion Niedrzwica – Unia Bełżyce 4:0 (2:0)

Bramki: Bielak (12), Darmochwał (45+2, 65), Piorun (75).

Orion: Kubacki – Dziwulski, Paździor, Talarek (79 Garbaty), Szymuś, Darmochwał, Żarnowski, Maksymiuk (84 Bednarz), Piorun, Bielak, Kłyk (62 Hołoweńko).

Unia: Radzewicz – Bartoszcze, B. Sieńko, Lewandowski, Kowalewski, Baran, Plewik, Kołodziejczyk, Tatara, Nieróbca, Wójtowicz.

Żółte kartki: Szymuś, Kłyk. Sędziował: Czubiel. Widzów: 150.

Trener dał przykład

Piaskovia Piaski pokonała na wyjeździe Błękit Cyców. Decydującego gola w tym spotkaniu zdobył szkoleniowiec gości, Daniel Krakiewicz

Wyniki: Sokół Konopnica – Sygnał Lublin 1:2 (P. Wójcik 30 k. – Karwat 12, Bielecki 81) * Orion Niedrzwica – Unia Bełżyce 4:0 (Bielak 12, Darmochwał 45+2, 65, Piorun 75) * Błękit Cyców – Piaskovia Piaski 1:2 (Gajus 68 – Bomba 76, Krakiewicz 89) * Garbarnia Kurów – KS Cisowianka Drzewce 1:6 (Makaruk 37 – Kobus 7, Szczotka 14, Kędra 30, Giziński 50, Antoniak 58, Szymanek 85) * MKS Ruch Ryki – Janowianka Janów Lubelski 1:3 (Darnia 55 z karnego – Perin 60,75, Akhmedov 65 z karnego) * Avia II Świdnik – Polesie Kock 2:3 (Kovalonoks 20, Strug 70 – Sokół 49, Kobiałka 72, Domański 83) * LKS Stróża – Wisła II Puławy 1:3 (D. Kowalik 22 – Pionka 60, Figura 63, Corbo 75) * Stal Poniatowa – Wisła Annopol 3:1 (Filipczuk 2, Stalęga 32, Poleszak 79 – Żyłka 68).