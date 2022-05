Piaskovia Piaski – MKS Ruch Ryki 4:0, pozostałe wyniki lubelskiej okręgówki

Trwa zażarta batalia o utrzymanie się w lubelskiej klasie okręgowej MKS Ruch Ryki. W poprzedniej dekadzie kibice w Rykach byli przyzwyczajeni do gry w IV lidze. Wówczas na miejscowy stadion regularnie przyjeżdżały duże jak na lokalne warunki firmy na czele z Hetmanem Zamość czy Lublinianką Lublin. Kiedy jednak klub w 2019 r. zleciał do „okręgówki”, szczytem marzeń stało się pozostanie na tym poziomie rozgrywkowym.

W tym sezonie batalia o uniknięcie degradacji jest wyjątkowo zażarta, bo bierze w niej udział wiele ekip. Mariusza Nastalskiego, opiekuna Ruchu, może martwić wyjątkowo niestabilna forma swoich podopiecznych. Przed tygodniem potrafili oni ograć silny Sygnał Lublin, w sobotę nie mieli zbyt wiele do powiedzenia w starciu z Piaskovią Piaski, drużyną na podobnym poziomie co Sygnał.

Goście w pierwszych minutach myślami byli chyba jeszcze w autokarze, bo dali się zaskoczyć rywalom już w 5 min, kiedy niepilnowany w polu karnym Krzysztof Olender wyprowadził Piaskovię na prowadzenie. W kolejnych minutach Ruch rzucił się do odrabiania strat, ale z ataków przyjezdnych wynikało bardzo mało. Zazwyczaj zagrożenie kończyło się na kolejnym rzucie rożnym. Miejscowi byli bardziej konkretni i w 37 min podwyższyli prowadzenie.

Zrobił to Robert Wójcik, a asystą przy tym trafieniu popisał się Tomasz Szklarz. Te drugi to jedna z ikon futbolu w Piaskach. Bez wątpienia Piaskovię nosi głęboko w sercu i gra w niej już od wielu lat. W 60 min to on po raz kolejny przyczynił się do wybuchu radości na miejscowym stadionie, bo świetnie dograł piłkę do Tomasza Nowaka. Wynik w 78 min ustali Piotr Bednarek.

Piaskovia po tym zwycięstwie utrzymała czwartą pozycję w ligowej tabeli. Na awans na podium nie ma już szans, bo dystans do trzeciej Janowianki wydaje się zbyt duży.

Piaskovia Piaski – MKS Ruch Ryki 4:0 (2:0)

Bramki: Olender (5), R. Wójcik (37), T. Nowak (60), Bednarek (78).

Piaskovia: Snizhko – Olender, Bednarek, Muda, Kur, T. Szklarz, R. Wójcik, Jarosz (46 Kucharzewski), Bomba, Adamiec (20 Kapica), T. Nowak (85 Tkaczyk).

Ruch: Kałaska – Gąska, Woźniak, Kuchnio, K. Nastalski, Gałązka (65 Mateńka), Jędrzejewski (55 Darna),Oleksiuk (4 Piotrowski), Bułhak, Rafeld, Długaszek (46 Głodek).

Żółte kartki: R. Wójcik, Kapica. Sędziował: Komendarski. Widzów: 100.

POZOSTAŁE WYNIKI KEEZA LUBELSKIEJ KLASY OKRĘGOWEJ

KS Cisowianka Drzewce przegrał z LKS Stróża i już chyba ostatecznie pożegnał się z marzeniami o promocji do IV ligi

Sygnał Lublin – Błękit Cyców 2:0 (Jabłoński 62 z karnego, Bober 90+2) * Orion Niedrzwica – Sokół Konopnica 1:1 (Szymuś 33 – P. Wójcik 60) * Janowianka Janów Lubelski – Avia II Świdnik 5:2 (T. Sadowski 55, W. Branewski 60, Akhmedow 65, Kuliński 75, Perin 88 – Wójcik 43, Perdun 52) * KS Cisowianka Drzewce – LKS Stróża 1:2 (Kobus 65 – Chomczyk 55, Toporowski 85) * Polesie Kock – Stal Poniatowa 0:3 (v.o. z powodu nieprzygotowania boiska w Kocku do rozgrywania zawodów) * Wisła Annopol – Garbarnia Kurów 4:1 (Kaczanowski 24, 26, 70, 74 – M. Zlot 60) * Unia Bełżyce – Wisła II Puławy 1:1 (Plewik 70 – Figura 55).